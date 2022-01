De nieuwe lentejassen in jaren ’60 stijl zijn geweldig chic

Niets nieuws onder de lentezon. Integendeel! We gaan de lente vieren in kleurrijke en übervrouwelijke jaren ’60 manteltjes. Hier worden we blij van.

Jassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Michael Kors, Max Mara Cruise, Christian Dior

De mode blijft teruggrijpen naar het verleden. Niet alleen de jaren rond de eeuwwisseling (Y2K) staan weer helemaal in het schijnwerpers, ook de jaren ’60 blijven een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Jassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Christian Dior

Christian Dior, Prada, Michael Kors, Moschino, Courrèges en Etro, om maar een paar namen te noemen, rakelen dit seizoen met hun modecollecties de legendarische sixties op. Het zijn de jaren van de eerste minirokken (Mary Quant), van de mouwloze mini-jurkjes en supervrouwelijke mantelpakjes, van de laklaarzen met lage vierkante hak en de korte manteltjes met een A-lijntje. Al deze items sierden de catwalks voor lente zomer 2022.

Jassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Max Mara Cruise 2022

De chique minirokken met hoge taille vormen een verfrissend alternatief voor de Y2K rokjes met lage taille met een meer grungy en dirty voorkomen. Maar het zijn vooral de manteltjes waar wij blij van worden. Omdat ze vrolijke kleuren hebben, omdat je er stylish in uitziet én omdat we ze in het voorjaar al aan kunnen.

Hoe zien die vintage manteltjes voor lente zomer 2022 eruit? Ze hebben een A-lijn en vallen tot net boven de knie. Ze hebben geen revers maar een vrouwelijk kraagje, meestal één rij knopen en klepzakken.

Jassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Christian Dior

Maar het zijn de kleuren die het ‘m doen. Die zijn vrolijk en energetisch: oranje, groen, fuchsia, geel of multi-color in color blocking stijl (grote vlakken contrasterende kleuren).

Je draagt deze jasjes over een jaren ’60 minirok of mini-jurk maar je kunt ze natuurlijk ook uit de context halen en ze over een (spijker)broek dragen. Ook qua schoenen mag alle kanten op: Mary Janes, jaren ’60 laarzen maar ook eigentijdse boots of pumps. De manteltjes zijn zò veelzijdig dat je er alle kanten mee op kunt.

Mini-jurken in jaren ’60 stijl. Photo: courtesy of Prada

Maar houd je wel van een echte vintage look dan zijn jaren ’60 minirokjes en jurken natuurlijk the way to go. Voor een übervrouwelijke look trek je je manteltje er niet over aan maar hang je het losjes over je schouders. Enne… vergeet niet om een felgekleurd tasje aan je arm te hangen :-)

