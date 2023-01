Zin in de nieuwe mode? Laat je alvast inspireren door de nieuwe collectie van Max Mara voor lente zomer 2023. De mood is Riviera chic.

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

Het is nog lang geen voorjaar en we zitten nog volop in de uitverkoop maar het kan geen kwaad om alvast een blik te werpen op de nieuwe modecollecties voor lente zomer 2023. Die zijn blij en fris maar helpen je ook om in de uitverkoop gerichte aankopen te doen waarmee je het komende seizoen goed ten tonele kunt verschijnen. Vandaag nemen we de nieuwe modecollectie voor lente zomer 2023 van Max Mara onder de loep.

Riviera Chic

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

De nieuwe zomermode voor 2023 van Max Mara, ontworpen door Ian Griffiths, is geïnspireerd door het beach gebeuren in de jaren ’20 en heet ‘Riviera chic’. De creaties hebben zongebleekte kleuren en organische volumes. Je ziet ze zonder moeite voor je op modieuze stranden uit het verre verleden. Maar tegelijkertijd zijn de volumes modern, minimalistisch, eigentijds.

Zongebleekte kleuren

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

Bleekblauw, bleekgroen, zwart, beigetinten, crème, botergeel en ruw linnen in de eigen natuurlijke kleur. Op het eerste gezicht zijn het de kleuren – of meer nog de afwezigheid van (felle) kleuren – die in deze nieuwe collectie van Max Mara in het oog springen. Het zijn zachte kleuren maar dan wel zonder de zoetsappige twist van de klassieke pastels.

Eerlijke materialen

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

In een wereld waarin alles om duurzaamheid en ‘green’ draait, zet Max Mara een collectie neer die heel organisch, bijna biologisch aandoet. We noemden al het ruwe linnen. Ook de platform sandalen, grote zonnehoeden met brede rand en de grote (strand)tassen komen in grove, natuurlijke materialen.

Losse volumes

De klassieke overjassen – van oudsher het stokpaardje van Max Mara – krijgen de delicate, losse feeling van zomerse badjassen. De broeken zijn volumineus, wijd; tanktops hebben een blote rug. Korte kabeltruien laten het middenrif zien en worden gedragen met broeken met hoge tailles. De rokken zijn lang en jurken in bloemenprints – al dan niet met organza strikken – sluiten de modeshow voor lente zomer 2023 af. Een Leitmotiv in deze collectie zijn de grote knopen voor doorknoopjurken, rokken maar ook panelen in de hoge-taille-broeken.

Badpakken en bikini’s

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

De badpakken en bikini’s zijn minimalistisch en retro: hoge-taille-broeken met pijpjes, rechte topjes, halterbadpakken met pijpjes die losjes afkleden. Een interessant mode-accessoire zijn de mutsjes met riempje onder de kin die duidelijk zijn geïnspireerd door de badmutsen van weleer.

Monochrome looks

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

Opvallend is dat Max Mara ook in deze collectie vasthoudt aan het principe van de monochrome looks, een trend die ons al een paar jaar achtervolgt. De looks zijn nagenoeg allemaal, van top tot teen, in dezelfde kleur uitgevoerd. Een variant op het thema is: naturel tinten met zwart, een combinatie die heel ‘neutraal’ aandoet.

De modetrends in de Max Mara collectie voor lente zomer 2023

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

We zetten de meest in het oog springende modetrends voor lente zomer 2023 die we in de Max Mara show tegenkomen voor je op een rijtje:

Monochrome looks

Floor sweeping roklengtes

Shorts met hoge taille

Lange wijde broeken met hoge tailles en sailor feeling

Grote zonnehoeden met brede randen

Strandtassen in natuurlijke materialen

Platformsandalen

Ruw linnen

Zongebleekte kleuren

Mediterraans blauw

Natuurlijke tinten: beige, touw

Softe volumes

Kabeltruien: lang of cropped

Relaxede blazers

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je (alvast) inspireren door de nieuwe mode voor lente zomer 2023.

