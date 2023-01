Je huid en stress. Heb jij gewone of stress-acne?

Stress is slecht, op alle niveaus en op allerlei manieren. Natuurlijk wordt er ook wel over ‘positieve stress’ gesproken, maar een conditie van constante, niet aflatende stress is nooit positief omdat het bewezen is dat het slecht voor je is. Voor ons lichaam en onze geest. Het doet er niet toe of de stress te wijten is aan een correcte perceptie van een probleem, een moeilijke situatie, of dat het allemaal ‘tussen de oren zit’, zonder een daadwerkelijke reden. Stress is stress. In dit artikel gaan we in op stress-acne.

Stress-acne

Constante stress heeft een serie gevolgen die soms ernstig, en soms minder ernstig maar wel heel vervelend zijn. Een voorbeeld is stress-acne. Stress heeft een directe invloed op de conditie en het aanzien van onze huid. Hoe dat komt, is heel gemakkelijk te begrijpen.

Eén van de directe consequenties van chronische stress is een overmatige productie van het hormoon dat cortisol heet. Dit hormoon is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ‘stress-buik’ die we vooral bij mannen tegenkomen. Maar cortisol beïnvloedt ook de werking van de talgklieren. Als de cortisolproductie toeneemt, worden die talgklieren gestimuleerd waardoor je een teveel aan talg krijgt, en er pukkeltjes en andere onzuiverheden kunnen ontstaan die heel veel lijken op ‘gewone’ acne.

Stress-acne heeft de neiging om zich te lokaliseren op de kin en het hoge gedeelte van de hals, rond de mond en langs de haarlijn. Een andere manier om vast te stellen of sprake is van stress-acne of ‘gewone’ (hormonale) acne, is om bij te houden wanneer de uitbraken zich voordoen. Is dat steeds rond je menstruatie dan is het hoogst waarschijnlijk ‘gewone’ acne.

Hoe kun je doen tegen stress-acne?

Het eerste advies – en daarmee zou het probleem in theorie zijn opgelost – is om niet meer te stressen, om je verre te houden van personen en situaties waar je gespannen van wordt, waar je stress van krijgt. Dat is gemakkelijk te zeggen, maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo eenvoudig.

Maar wist je dat een onregelmatige (verstoorde) nachtrust één van de hoofdoorzaken van stress-acne is? Probeer daarom goed te slapen, laat je niet van je nachtrust beroven, niet door anderen, maar ook niet door je gedachten. Mediteer, doe yoga, lichamelijke beweging is altijd een goed idee.

Als het niet lukt om de oorzaken van stress te verwijderen, en je ervan overtuigd bent dat je die pukkeltjes te danken hebt aan stress… dan kun je natuurlijk altijd proberen om je huid zo te verzorgen dat de pukkeltjes verdwijnen, en niet meer terugkomen.

In dit geval is het advies om niet te overdrijven, om er geen agressieve behandelingen op los te laten maar om de acne methodisch aan te pakken.

Huidverzorgende producten op basis van retinol en salicylzuur (de goede oude aspirine) kunnen in geval van stress-acne goede resultaten opleveren. Verder is het ook belangrijk om een geschikte hydraterende crème te gebruiken, die niet al te vet is. Een regelmatige en grondige reiniging van de huid, ’s morgens en ’s avonds met een gezichtstonic, helpt om de huid vrij te laten ‘ademen’.

Klik hier voor huidtips voor de heren