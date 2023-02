Deze nagelvorm past bij jouw handen en vingers. Check het!

Deze nagelvorm past bij jouw handen en vingers. Foto Charlotte Mesman

Volgens de nageltrends voor 2023 gaan we dit jaar voor blozende nagels. Voor deze trend kies je een zachtroze glanzende nagellak. Met andere woorden een lak die de natuurlijkroze kleur en de glans van je nagels versterkt.

De meest hippe nagelvorm voor 2023 is: een ietwat rechte vorm in het midden en wat rondere vorm naar de uiteinden van de nagel. Let op: de zijkanten van je nagels vijl je niet (nooit) omdat je anders je nagels verzwakt.

De trends mogen dan dicteren wat ze willen maar de beste nagelvorm vind je altijd nog door naar je eigen handen en vingers te kijken. We zetten de typen handen en vingers voor je op een rijtje. Kijk in welke categorie jij valt en welke nagelvorm daarbij hoort.

Algemene regels voor nagelvormen

Amandelvormige nagels doen het in het algemeen bij elke hand en type vingers goed.

Zijn je nagels niet allemaal even lang, maak ze dan aan elkaar gelijk, ook al is dat korter dan je ze zou willen.

Zijn je nagels bij de rand breder dan bij het nagelbed vermijd dan rechte vormen en ga voor ronde vormen zodat je nagels slanker lijken. Je kunt breed uitlopende nagels ook met nagellak corrigeren door ze recht af te lakken.

Bijt je je nagels, maak ze dan kort en geef ze een ronde vorm mee.

Deze nagelvorm past bij jouw handen en vingers

Pianohanden: lange, slanke vingers en een wijde handpalm

Nagelvorm: de ballerina-vorm (denk aan spietsen). De vorm wordt ook wel (heel luguber) coffin of doodskistnagels genoemd. Je nagels vijl je iets spits toe maar in het midden vlak je ze af. Deze nagelvorm is hip en vrouwelijk, en vooral geschikt voor sterke nagels.

Nageltrends vormen. Doodskist nagels

Slanke handen: lange, slanke vingers en een lange handpalm

Nagelvorm: rechte nagels, kort of lang. Dit is de gemakkelijkste vorm in het dragen. Amandelvormig is natuurlijk ook goed. Eigenlijk kun jij alles hebben.

Robuuste handen: korte(re) vingers en een lange handpalm

Nagelvorm: wat langere en ovale nagels zodat je vingers langer lijken en je handpalm meer in balans is.

Geaarde handen: korte(re) vingers en een wijde handpalm

Nagelvorm: amandelvormig om je vingers en handpalmen langer te laten lijken.

Nagellak kleuren voor 2023

Dit jaar gaan we op de klassieke toer. We noemden al de blozende nagels. Verder is vooral rode nagellak weer terug in beeld. Pastels doen het in het voorjaar altijd goed. Regenboognagels verdwijnen uit beeld.