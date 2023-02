De eerste streetstyle mode van de Copenhagen Fashion Week voor winter 2023 2024. We lichten trends en denim looks voor je uit.

Streetstyle mode bij de modeshow van Stamm. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week FW 2023 2024. Photo Anastasia Fedoseeva

De mode marathon gaat weer beginnen. Kopenhagen, een stad die qua mode steeds belangrijker gaat wordt, bijt in deze eerste februari dagen de spits af. Daarna zullen New York, Londen, Milaan en Parijs volgen. Op catwalks showen de allernieuwste damescollecties voor winter 2023 2024. Maar nog spannender is het natuurlijk om te zien hoe het modevolk zich kleedt. We hebben de eerste streetstyle looks uit een regenachtig en koud Kopenhagen voor je. Vandaag lichten we de jeans looks voor je uit. Om gelijk zelf mee aan de slag te gaan.

Streetstyle mode bij de modeshow van Aeron. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week FW 2023 2024. Photo Anastasia Fedoseeva

Streetstyle mode Copenhagen Fashion Week winter 2023 2024

Voordat we je meer vertellen over de jeans looks – spijkerbroeken en spijkerrokken – eerst even wat andere modetrends die ons opvielen:

Veel naturel kleuren : beige, gebroken wit, camel.

: beige, gebroken wit, camel. Veel donkere looks (met dat regenachtige weer altijd een veilige keuze).

(met dat regenachtige weer altijd een veilige keuze). Weinig felle kleuren of schreeuwende kleurcombinaties.

Laag over laag : ook jurken over broeken of twee jassen over elkaar.

: ook jurken over broeken of twee jassen over elkaar. Cowboy boots.

Mary Janes (met dikke sokken).

Klassieke jassen.

Een enkele crop top.

Leren jacks (ook met vintage look).

En dan natuurlijk spijkerbroeken en spijkerrokken.

De jeans trends tijdens de Copenhagen Fashion Week winter 2023 2024

Streetstyle mode bij de modeshow van Aeron.. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week FW 2023 2024. Photo Anastasia Fedoseeva

Dit zijn de jeans trends die ons de eerste dag van de Copenhagen Fashion Week winter 2023 2024 opvielen:

Overwegend wijde spijkerbroeken.

spijkerbroeken. Lange spijkerrokken.

spijkerrokken. Een enkele korte spijkerrok.

Opvallend: het spijkerbroekpak en korte spijkerbroek met cowboyboots en leren jas.

Details in denim zoals de DIY-laarsovertrekken die we al van het vorige seizoen kennen of een denim ceintuur over een wollen jurk, een denim tas.

zoals de DIY-laarsovertrekken die we al van het vorige seizoen kennen of een denim ceintuur over een wollen jurk, een denim tas. Total denim looks .

. Veel spijkerbroeken onder klassieke lange jassen in lichte kleuren.

Spijkerlooks

We lichten een paar streetstyle met spijkergoed voor je. Om je door te laten inspireren.

Klassiek: spijkerbroek met naturel kleuren

Streetstyle mode bij de modeshow van Aeron.. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week FW 2023 2024. Photo Anastasia Fedoseeva

Voor een draagbare eigentijdse look met een klassieke twist combineer je je wijde spijkerbroek met een camelkleurige jas en lichte accessoires: een lichte tas, een lichte trui, een lichte hoodie, en waarom niet: lichte schoenen. Daar hebben we in deze periode van het jaar behoefte aan!

Stoer in spijkergoed met leer

Streetstyle mode bij de modeshow van Aeron.. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week FW 2023 2024. Photo Anastasia Fedoseeva

Supercool deze look met kuitlange spijkerbroek, stoere cowboy boots en een vintage leren jack. Let ook op de tas met fantasie. Hier zou je toch zo in weglopen?

Korte spijkerbroek met warme trui en jas en cowboy boots

Streetstyle mode bij de modeshow van Stamm. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week FW 2023 2024. Photo Anastasia Fedoseeva

Nog zo’n hippe streetstyle mode look waar je handen van gaan jeuken. Je moet wel een beetje tegen de kou kunnen met zo’n korte spijkerbroek maar de dikke coltrui, de leren jas, de laarzen én het baretje maken veel goed. Wie durft?

