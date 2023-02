Kapseltrends 2023. Hair: Martene Mallett and Alison Adams at MODE Hair artistic team, Chipping Campden. Make-up: Roseanne Velin. Styling: Magdalena Jacobs. Ph: Richard Miles

Een nieuw kapsel doet wonderen. En soms hoeft dat niet eens zo ingrijpend te zijn. Een stukje eraf, wat laagjes erbij, een hip detail en je voelt je weer fris en happy. De haartrends voor 2023 zijn inspirerend. Om een beeld te krijgen, kijken we bij Trendystyle naar de catwalks, de streetstyle maar ook naar wat er bij onze noordelijke buren gebeurt. De Britse hair stylisten zijn toonaangevend. Op deze kapselfoto’s een schitterende interpretatie van de kapseltrends voor lang haar, halflang haar en korte kapsels.

Lang haar

In de kapseltrends voor 2023 zien we een terugkeer van lang haar. Niet XL zoals we dat de vorige seizoenen wel zagen maar de ‘klassieke lengte’: een flink stuk over de schouders. Volgens de haartrends voor 2023 is het haar in het midden iets langer en worden de voorste lokken iets korter en ronder geknipt zodat je zachte, mooie lagen krijgt.

Met de haar styling kun je verschillende kanten op. Aan de ene kant zien we een terugkeer van geföhnde hoofden maar dan wel op zo’n manier dat het allemaal natuurlijk blijft. Maar ook mooie waves zoals Martene Mallett en Alison Adams van het Britse MODE Hair artistic team die creëerden doen het nog steeds goed.

Een opvallend detail in hun haarcollectie ‘Harmony’ is bovendien dat de voorste lokken van het lange haar langer zijn wat een heel modern effect geeft. Om maar te zeggen: er kan véél meer dan de haartrends dicteren.

Let ook op de haarkleur met sterke contrasten tussen de haarwortels en de haarpunten! Dit is een fantastisch idee om je hair look een zonnige touch mee te geven.

Halflang haar

Er moet heel wat gebeuren, wil het bob kapsel uit de mode gaan. De halflange haarlengte is nog steeds de meest gemakkelijke en anti-aging lengte die er is. Je haar oogt gezond en vol.

Kaarsrechte bob kapsels zijn dé haartrend voor 2023 maar ook daar mag je variatie op aanbrengen.

Martene Mallett en Alison Adams gingen voor een kaarsrecht bobkapsel met middenscheiding, volgens de allernieuwste haartrends, maar voegden daar aan de achterkant wat beweging aan toe. Let even op de snijlijn bij de kaak. Die moet er superscherp in zitten. Dan komt het contrast met de beweging van achteren nog beter uit. Zo’n grafisch hoofd is het mooist in een ‘effen’ haarkleur.

Houd je van laagjes en plukjes dan kun je ook voor een speelse halflange haarcoupe kiezen. Dit is vooral erg leuk als je een beweeglijke textuur in je haar hebt.

Korte kapsels

Uitgangspunt voor de korte kapsels blijft de klassieke pixie cut zoals we die van Audrey Hepburn en Mia Farrow uit Rosemary’s Baby kennen. Maar ook daar gaat een modern sausje overheen. Martene Mallett en Alison Adams spelen voor deze korte kapsels niet alleen met laagjes maar ook met kleuraccenten. Let op de korte zijkanten, soms zelfs ongelijk!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe er inspiratie van op voor jouw eigen hair look. Ideeën genoeg zouden we zo zeggen.

