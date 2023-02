Haartrends 2023. Van lang naar kort haar, Courtesy of HOB Academy: Instagram: @hob_academy www.hobsalons.com/academy

Kort haar – pittige, vlotte haarcoupes – zijn steeds populairder. Denk aan stijlvolle schouderlange bob kapsels of lieve kleine pixie cuts. Maar durf je het aan? Hoe zet je de stap van lang naar kort haar? Akin Konizi, internationaal creatief directeur van de HOB Academy, Britse award-winning kappersacademie, heeft een aantal top tips voor jou en je kapper.

Kort haar populair

Haartrends 2023. Van lang naar kort haar, Courtesy of HOB Academy

‘Ik mag misschien optimistisch zijn,’ zegt Konizi, ‘maar het lijkt erop dat de populariteit van kort haar het afgelopen tijd aan het opbubbelen is, vooral op de catwalks maar je gaat het nu ook zien dat de mensen in de salons iets anders willen.’

Volgens Konizi domineerde lang haar de afgelopen jaren het straatbeeld maar willen steeds meer mensen een kortere, veelzijdige coupe, iets meer persoonlijks. De afgelopen twee jaar tijdens de lockdowns en thuiswerken was, bond je je lange haar snel even in een top knot samen. Maar nu de wereld weer open is, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk van luxueuze en mooi geknipte kapsels.

Overigens, meent Konizi, betekent ‘kort’ niet meteen een pixie cut. Je kunt bijvoorbeeld ook je lange lagen vervangen door een meer gestructureerd kapsel op de schouders. Dat kan al een perfect begin voor iets nieuws en spannends zijn. ‘Een face-framing kleur en een schouderlange bob kunnen het gezicht liften. Het is modern en gemakkelijk te dragen. Het perfecte begin voor korter haar.’

Van lang naar kort haar. Dit zijn de tips van topkapper Akin Konizi

Geen paniek . Als je de afgelopen twee jaar je haar alleen die hoogstnoodzakelijke 2 à 3 centimeter hebt laten knippen, dan kun je beginnen met gewoon net wat meer: 5 centimeter, misschien 7 à 8 centimeter.

. Als je de afgelopen twee jaar je haar alleen die hoogstnoodzakelijke 2 à 3 centimeter hebt laten knippen, dan kun je beginnen met gewoon net wat meer: 5 centimeter, misschien 7 à 8 centimeter. Ken de trends . Doe onderzoek. Bekijk wat er op de catwalks en rode lopers gebeurt. Je ziet er schitterende kapsels op kaaklengte voorbijkomen.

. Doe onderzoek. Bekijk wat er op de catwalks en rode lopers gebeurt. Je ziet er schitterende kapsels op kaaklengte voorbijkomen. Als je lang haar hebt, begin dan eerst met een eenvoudige, rechte bob . De volgende afspraak laat je laagjes in die bob knippen en de keer daarop voeg je een pony toe. Vanaf dat moment heb je een complete transformatie van kort naar lang doorlopen en ligt de weg naar allerlei creatieve coupes voor je open.

. De volgende afspraak laat je in die bob knippen en de keer daarop voeg je een toe. Vanaf dat moment heb je een complete transformatie van kort naar lang doorlopen en ligt de weg naar allerlei creatieve coupes voor je open. Kort haar betekent lang niet altijd dat er een heel strakke lijn in je haar moet zitten. Of dat je heel precies moet zijn geknipt. Een blunt bob kan dramatisch zijn, maar dat geldt net zo goed voor een gelaagde coupe of een pittige pixie cut.

of een pittige pixie cut. Houd de opkomende trends onder controle. Wat de celebs vandaag dragen, zie je morgen op straat. (Misschien vind je het leuk om de eerste te zijn, voegen wij eraan toe.)

Ga niet van lang haar in één keer naar kort haar. Dat kan een beetje al te dramatisch zijn. Voor jezelf maar ook voor je kapper die je haar misschien nog niet goed kent.

Tips voor kappers

Bovenstaande tips gelden net zo goed voor degenen die in de kappersstoel plaatsnemen als voor de hair stylist die je haar gaat knippen. Want niet alleen voor jou maar ook voor je hair stylist is de stap van lang naar kort haar groot. Het is belangrijk dat je kapper, net zoals jij, goed op de hoogte is van de nieuwe haartrends en niet te radicaal te werk gaat.

Andere tips die Konizi nog aan hair stylisten meegeeft, zijn:

Paniek niet als het om meer dan bijpunten gaat. Haar is een canvas en jij hebt controle over wat je creëert.

Heb je een tijdje geen korte kapsels geknipt, laat je dan niet intimideren. Je kunt het, maar je hebt het gewoon even niet gedaan. Doe een extra cursus en oefen op familie en vrienden, bouw zelfvertrouwen op.

Ga niet van een keer van lang haar naar kort haar. Het kan dramatisch zijn voor je klant en voor jezelf.

Ga verantwoordelijk te werk, want als men het niet mooi vindt, is het jouw schuld.

te werk, want als men het niet mooi vindt, is het jouw schuld. Je doel is niet dat je klant tevreden is. Je klant moet ermee weglopen. Er helemaal verliefd op zijn. Niets geeft meer voldoening dan een klants haar zo te interpreteren dat die ervan gaat stralen, zich mooi en herboren en nieuw voelt.

