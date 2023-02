Macro modetrend voor 2023: rokken en jurken met (hoge) split. Photos courtesy of Genny, Fendi, Michael Kors, Prada, Etro

Of je nu een lange of een korte rok draagt – een spijkerrok in Indie Sleaze mood of een superchique kuitlange kokerrok – een hoge split is een must-have detail voor lente 2023. Pak de catwalk en streetstyle foto’s er maar eens bij. Rokken en jurken met een hoge split zijn een macro modetrend voor 2023. Je kunt er niet omheen.

Macro modetrend voor 2023: rokken en jurken met (hoge) split. Courtesy of Prada

Macro modetrend voor 2023: rokken en jurken met (hoge) split

We gaan dus met de beentjes bloot. Of eigenlijk is het er maar één. Het klinkt allemaal ongelooflijk sexy, maar het hoeft niet. Je kunt met zo’n rok of jurk met split zo ongeveer alle kanten op. Een paar voorbeelden:

Macro modetrend voor 2023: rokken en jurken met (hoge) split. Courtesy of Fendi

Kies een spijkerrok met hoge split en draag er een paar hoge laarzen onder en je hebt een pittige look maar wel zonder die femme fatale feeling.

en draag er een paar hoge laarzen onder en je hebt een pittige look maar wel zonder die femme fatale feeling. Ga voor een donkerblauwe rok met split à la Prada en draag er een strenge witte blouse en een donkerblauwe cardigan op en je hebt een zwoele secretaresselook zonder dat het al te uitdagend is.

met split à la Prada en draag er een strenge witte blouse en een donkerblauwe cardigan op en je hebt een zwoele secretaresselook zonder dat het al te uitdagend is. Ga voor een lange zwarte rok met lieshoge split à la Etro, schiet in een paar zwarte platformboots en stift je lippen zwart en voilà: een rock/punk look anno 2023.

met lieshoge split à la Etro, schiet in een paar zwarte en stift je lippen zwart en voilà: een rock/punk look anno 2023. Je kunt ook experimenteren met de modernistische look van Fendi waar we een knielange satijnachtige rok met zijsplit geshowd zagen met platformsandalen.

geshowd zagen met platformsandalen. Voor een ultravrouwelijk en feestelijke look kun je een stap verder gaan en kiezen voor een cut-out jurk die niet één maar anderhalf bloot been showt.

die niet één maar anderhalf bloot been showt. En wat te denken van Michael Kors die topmodel en it-girl Bella Hadid de catwalk voor lente zomer 2023 opstuurde in een gedrapeerde rok met supersplit die niet alleen de beide dijbenen maar ook een flink stuk buik toont. Al die naakte huid wordt dan weer gecompenseerd met een oversized zwarte blazer.

Macro modetrend voor 2023: rokken en jurken met (hoge) split. Courtesy of Michael Kors

Macro modetrend voor 2023: rokken en jurken met (hoge) split. Courtesy of Etro

Overigens hoef je geen milde(re) temperaturen af te wachten om met deze modetrend voor 2023 te experimenteren. We zagen ‘m al in de streetstyle in winterse versie voorbijkomen. Zo kan je bijvoorbeeld een leren rok met split heel mooi combineren met een paar hoge laarzen en een korte jack. Voeg pantykousen toe in geval van niet-blote-benen-weer. Met zo’n look ben je up-to-date.

Macro modetrend voor 2023: rokken en jurken met (hoge) split. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw vroege voorjaarslook.

