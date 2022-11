Zwarte pantykousen zijn terug in de mode (en dat is fijn!)

Kousentrends winter 2022 2023. Zwarte pantykousen. Foto Charlotte Mesman

Jarenlang hebben fashionista’s het zich aangedaan: no matter what, blote benen waren een must. Koukleumen met blote benen bij barre temperaturen hoeft dit modeseizoen niet meer. Zwarte pantykousen zijn terug in de mode.

Kousentrends winter 2022 2023. Panty’s met dubbele C. Foto Charlotte Mesman

Al sinds een paar seizoenen zien we steeds vaker pantykousen op de catwalks. Zo showt Versace de afgelopen tijd graag felgekleurde pantykousen in dezelfde kleur als de outfits. Gucci kwam voor winter 2022 2023 met zwarte pantykousen met bloemmotieven en de zwarte nylons met dubbele C (van Chanel of course) zijn inmiddels een cult.

Al deze kousentrends zetten deze winter door. Felle kleuren, zwarte pantykousen met of zonder motiefje, ragfijn en doorzichtig of dik en dekkend. Panty’s maken weer deel uit van onze garderobe (net als in de jaren ’80). We dragen ze bovendien te kust en te keur. Alle regels komen te vervallen.

Zwarte pantykousen. De taboes doorbroken

Kousentrends winter 2022 2023. Zwarte pantykousen in witte schoenen. Foto Charlotte Mesman

Zo mag je zwarte pantykousen tegenwoordig gerust in witte schoenen dragen. Dit taboe is voorgoed doorbroken.

Kousentrends winter 2022 2023. Zwarte panty’s in sandaaltjes. Foto Charlotte Mesman

Een andere combinatie die we schaamteloos mogen maken is zwarte pantykousen in sandaaltjes. Als je voor doorzichtige panty’s gaat, mogen er zelfs rode teennagels doorheen schemeren.

Van pantykousen onder shorts, korte broeken en bermuda’s kijkt niemand meer op. Daar mag je deze winter gerust de deur mee uit.

Gebreide overknee kousen

Kousentrends winter 2022 2023. Gebreide kousen van Chanel. Foto Charlotte Mesman

Een wat meer gewaagde variant als het om kousen gaat, zijn de grof gebreide overknee kousen die Chanel voor winter 2022 2023 de catwalk opstuurde. We zagen ze in het streetstyle gebeuren tijdens de Paris Fashion Week vaak voorbijkomen. Maar of we hier nu met een cult in de maak hebben? Volgens ons niet. Het mag dan weer eens iets anders zijn, flatterend zijn deze dikke breisels aan je benen allerminst.

Zwarte netkousen

Kousentrends winter 2022 2023. Zwarte netkousen. Foto Charlotte Mesman

Ga dan liever, als je wilt variëren op het thema, voor zwarte netkousen, een andere trend die we weer in het modebeeld zien terugkomen. Zo’n net mag dan weinig (lees: geen) warmte geven, hip is het wel. En leeftijdloos ook, als we de streetstyle mode mogen afgaan.

