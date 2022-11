Vijftigplussers in spijkerbroeken. Kan dat eigenlijk wel? (Ja!)

Komt er een moment in je leven waarop je geen spijkerbroeken meer kunt dragen? Is je vijftigste verjaardag zo’n mijlpaal?

Vijftigplussers in spijkerbroeken. Kan dat eigenlijk wel? Foto Charlotte Mesman

Komt er een moment in je leven waarin je geen spijkerbroeken meer kunt dragen? Is je vijftigste verjaardag zo’n mijlpaal? Wij denken van niet. Helemaal niet! Vijftigplussers opgelet: blijf die spijkerbroeken dragen.

Je vijftigste verjaardag. Spijkerbroeken in de ban?

Voor veel vrouwen is de vijftigste verjaardag een groot ding. En terecht, want je vijftigste verjaardag brengt veranderingen met zich. Om maar te beginnen met onvermijdelijke veranderingen in je lichaam en daarmee in je uiterlijk, in je figuur. Maar nogmaals, dat is echt geen reden om je geliefde blue jeans de deur te wijzen.

Vijftigplussers in spijkerbroeken. Kan dat eigenlijk wel? Foto Charlotte Mesman

Iedereen kan altijd een spijkerbroek dragen. En dat ook nog heel stijlvol zijn ook. Wij pakten onze streetstyle foto’s van de modeshow voor lente zomer 2023 van Chanel er eens bij. Onder het modepubliek – en we hebben hier te maken met het neusje van de zalm – kwamen we opvallend veel spijkerbroeken tegen.

Vijftigplussers in spijkerbroeken. Kan dat eigenlijk wel? Foto Charlotte Mesman

We laten de spijkershorts met daaronder Chanel-kaplaarzen die door jong en oud, om het zo maar even te zeggen, werden gedragen, even terzijde. Laten we ons concentreren de op ‘gewone’ spijkerbroek.

Welk model spijkerbroek werkt voor jou?

Die zagen we bij Chanel in verschillende versies langskomen. Strak, recht, met uitlopende pijpen, met patchwork of andere versiersels. In principe mag je je overal aan wagen als je je er maar goed in voelt.

Wil je op safe gaan en stijlvol voor de dag komen, dan is er een vuistregel: ga voor een rechte spijkerbroek met een normale taille (een paar centimeter onder je navel) en een effen wash.

Andere modellen die zich gemakkelijk laten dragen zijn de mom fit, de boyfriend jeans en spijkerbroeken met uitlopende pijpen. Strakke spijkerbroeken doen het goed als je een jongensachtig figuur hebt.

Een andere vuistregel is: hoe donkerder het blauw van je spijkerbroek, hoe stijlvoller.

Verder is het natuurlijk belangrijk hoe je je spijkerbroek combineert. Hoe klassieker de top, hoe chiquer je look. Met een bouclé jasje of een blazer zit je altijd goed. Maar het mag ook een mooie blouse zijn, of een streeptruitje. Of zelfs een stoer oversized leren jack (met daaronder dan weer iets klassieks).

Vijftigplussers in spijkerbroeken. Kan dat eigenlijk wel? Foto Charlotte Mesman

Met gedekte kleuren als wit, beige en blauw ga je voor een onovertroffen klasse look die je autoriteit en bewonderende blikken zal opleveren, maar ook een bouclé blazer in een felle ‘dopamine dressing’ kleur als fuchsia is supercool. Wie zit er nu nog met die vijftigste leeftijd? Niemand toch!

