Koken in de herfst. Volkoren pasta met walnotensaus

Italiaanse pasta. Volkoren penne met walnotensaus. Foto: Charlotte Mesman

Deze overheerlijke, Italiaanse pastaschotel zet je in één handomdraai op tafel. De ingrediënten zijn eenvoudig en gezond, de bereiding is simpel en de smaak is verrukkelijk. Dit is een ultiem troostgerecht voor in de herfst.

Ingrediënten voor 4 personen

Koken in de herfst en winter. Volkoren pasta met walnotensaus. Foto: Charlotte Mesman

320 gram volkorenpasta

80 gram gepelde walnoten

extravergine olijfolie

1 teentje knoflook

gedroogde Spaanse pepertjes

peterselie

80 gram gerookte ricottakaas (of Parmezaanse kaas)

zout

zwarte peper

Bereiding

Koken in de herfst en winter. Volkoren pasta met walnotensaus. Foto: Charlotte Mesman

Breng ruim water met zout aan de kook en voeg de pasta toe.

Breek het merendeel van de walnoten in stukjes en vermaal ze in een blender. Houd wat walnoten apert voor de garnering.

Verhit extravergine olijfolie in een koekenpan en fruit er knoflook en Spaanse pepertjes in. Schep 1 à 2 soeplepels kookvocht van de pasta erbij en voeg de notenmix toe. Roer alles door elkaar.

Eén minuut voordat de pasta gaar is, schep je de pasta in de koekenpan.

Koken in de herfst en winter. Volkoren pasta met walnotensaus. Foto: Charlotte Mesman

Schep alles goed door elkaar. Heb je een hoge pan, schud de pasta dan goed op. Hierdoor vormt zich een mooie crème.

Serveer de pasta met vers gehakte peterselie, stukjes walnoten en de geraspte ricottakaas. Maal er wat zwarte peper over en serveer de pasta onmiddellijk (met een goed glas rode wijn). Salute!

Koken in de herfst en winter. Volkoren pasta met walnotensaus. Foto: Charlotte Mesman

TRENDYSTYLE