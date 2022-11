Karen van Ede is een autoriteit op het gebied van cosmetica. Trendystyle interviewde haar over haar indrukwekkende carrière.

Interviews. De mensen achter de trends: Karen van Ede

Als je geïnteresseerd bent in cosmetica en skin care, dan is het vrijwel zeker dat je iets van Karen van Ede hebt gelezen. Karen van Ede is één van de top beauty-autoriteiten van Nederland. Ze was jarenlang chef beauty en beauty director van allerbekendste damestijdschriften, is de auteur van het boek ‘Skin’, een ware beauty bijbel, en werkt tegenwoordig voor zichzelf zodat ze haar werkzaamheden op cosmetica gebied nog verder kan uitbreiden.

Interviews. De mensen achter de trends: Karen van Ede

Ondertussen blijft ze ijverig doorpennen over alles wat met cosmetica en huidverzorging te maken heeft en komen we haar naam – Karen van Ede alias The Beauty Republic – overal tegen.

Met haar tips en adviezen maakt Karen van Ede haar publiek wegwijs in het uitgebreide aanbod van producten, de effectiviteit en het gebruik ervan. Ze mag prat gaan op enorme productkennis, weet precies hoe de cosmeticamarkt in elkaar steekt en kent de trends en de behoeften van de beautyconsumenten. Vanuit die optiek is ze ook werkzaam op het gebied van branding van cosmeticaproducten.

Kortom, we hebben hier met een grootheid in de cosmeticawereld. Maar hoe ze dat geworden? Wij zijn benieuwd naar de vrouw achter de carrière. Daar vroegen wij Karin van Ede in dit interview naar. Een interview dat je niet mag missen.

1. Hoe ben je in de wereld van de cosmetica terechtgekomen? Heb je altijd al in de cosmeticawereld willen werken?

Min of meer door natuurlijke selectie haha. Voor een meisjesblad deed ik een opleiding visagie zodat ik de make-up voor de covers kon doen. Later was er bij een daarop volgend blad waar ik werkte een beautyredacteur nodig. Ik stelde me kandidaat en voilà naast lifestyle (wonen en culinair) ging ik ook over cosmetica schrijven. Ik wilde nooit in de cosmeticawereld werken, maar wel bij een tijdschrift, dat was het doel vanaf mijn 13e.

2. Als cosmeticajournalist en beauty-autoriteit schrijf je niet alleen over de nieuwste producten en trends, maar je hebt ook diepgaande productkennis. Hoe heb je deze kennis door de jaren heen ontwikkeld?

Door eindeloos met de experts te praten. Mensen uit het lab, wetenschappers die formules samenstellen, de makers en bedenkers van make-up, de parfumeurs van de eerst grote merken en later ook niche huizen. Het zijn de mensen op de werkvloer die de echte kennis hebben vind ik nog steeds. De mensen achter de schermen die je zelden of nooit ziet. Dat zijn ook de mensen die me na vele jaren nog kunnen inspireren.

3. Je hebt je aan geen enkel merk of bedrijf verbonden. Dit is bewonderswaardig. Het moet heel moeilijk zijn om onafhankelijk te blijven in dit vakgebied waarin je constant door merken en producten wordt ‘verleid’. Hoe moeilijk is het om aan deze onafhankelijkheid vast te houden en hoe ‘bescherm’ je deze zonder jezelf buiten spel te zetten?

Door nooit iets te beloven, nooit producten op te vragen uit financieel gewin, je niet te laten verleiden tot het promoten van dingen waar je niet achter staat en door altijd (kritische) vragen te blijven stellen. Om geen vijanden te maken schrijf ik niet over dingen die ik niet goed vind, ik bedoel: ik kraak niets af, ik sla ze gewoon over. Maar als ik enthousiast ben zeg ik het ook!

4. Je bent jarenlang chef beauty en beauty director van belangrijke – zeg gerust dé belangrijkste – titels geweest en nu heb je, naast je samenwerking met deze titels, een eigen buro met breed werkvlak. Wat mis je van je werk op de redactie? En wat zou je nooit meer willen missen van je huidige manier van werken?

Never change a winning team en het is waar: als een redactie een goed team is, gaat het werk vanzelf. Als het geen goed team is, is het een zenuwslopende aangelegenheid. Ik heb het allemaal meegemaakt.

Wat ik mis is de inspiratie die collega’s elkaar geven tussen het werk door. De gesprekken waardoor ideeën vanzelf komen. Gelukkig heb ik aan al die fijne redacties leuke mensen overgehouden met wie ik nu vrienden kan zijn.

Wat ik niet mis is de soms commerciële benadering van de merken. Nu ik 100% freelance kan ik kritische vragen stellen zonder de hete adem van de advertentie-marketing afdeling in mijn nek te voelen. De bladen kunnen niet leven van de losse verkoop alleen, dat is wel bekend.

5. Hoeveel is werk en hoeveel passie?

10% werk, 90% het gevoel dat ik de lezer help bij het maken van de juiste keuze. Noem dat passie. Dat helpen kiezen is nu in het kader van duurzaamheid oh zo belangrijk. Duurzaamheid is al een paar jaar mijn stokpaardje, want in cosmeticaland moet nog een heleboel verbeterd worden. De consument moet echter wel voor betere producten in betere verpakkingen willen betalen. Buy less buy better is al een tijd mijn boodschap.

6. Je bent de auteur van het boek ‘Skin’. Tot welk publiek richt dit boek zich? Wat heeft je ertoe gebracht dit boek te schrijven?

SKIN is voor jonge meiden en hun moeders die door de bomen het bos niet meer zien. Er is zoveel misinformatie over het verzorgen van je huid. Ik heb veel informatie die ik in de loop der jaren verzamelde verwerkt.

Een 10-stappen systeem? Doe maar niet. Iedere maand een andere crème omdat hij nieuw is? Geen goed idee. En nu weer alle zuren om te exfoliëren….die meiden èn hun moeders snappen er niets van en verpesten ondertussen hun huid.

7. Welke adviezen zou je geven aan een jonge Karen van Ede? Voor welke fouten zou je haar willen behouden?

Ik had nòg kritischer moeten zijn, en misschien bij een krant moeten gaan werken. Maar die schreven toen Van Ede jong was niet over cosmetica, dat was not done. Dat is nog steeds een beetje zo. Cosmetica wordt altijd te commercieel bevonden.

Over horloges en mode schrijven de kranten inmiddels allemaal, maar beauty blijft een lelijk eendje.

8. Een brutale vraag maar we zijn te nieuwsgierig: hoe verzorg je je eigen huid?

Ja dat is een goeie vraag die ik vaak krijg. Ik heb zoveel presentaties van veelbelovende producten die ik allemaal uitprobeer dat de badkamer een chaos is. Maar ik zorg dat ik altijd a) reinig b) hydrateer c) voed d) tegenwoordig ook een treatment gebruik, dus een serum en e) een spf, ook in de winter.

9. Je hebt een indrukwekkend CV. Heeft Karen van Ede nog iets te wensen als het op haar carrière aankomt?

In het nieuwe jaar begin ik aan een wekelijkse pagina voor Margriet. Daar komt mijn leeftijd bij te staan. Ik ben Pr(oud) hoor dat ik 61 ben, mijn werk volgt mijn leeftijd :)

Wat ik nog wens is een wereld waarin de industrie wat minder reclame maakt en wat meer aan het milieu denkt. Ik hoop dat ik daar (nog) aan kan bijdragen. Ooit werkte ik voor de titel Green 2 die te vroeg op de markt kwam. Mocht iemand die willen herlanceren vergeet dan niet mij te bellen.

Met dank aan Karen van Ede

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE