Pauline Egge, oprichter van Petite Passport. Foto Laura Willems

Hoofdredacteur van ELLE worden was het doel van Pauline Egge totdat haar passie voor reizen en design de overhand kreeg. In 2010 gooide ze, tegen welgemeende adviezen uit haar omgeving in, haar carrièreroer resoluut om en begon ze een online travel magazine met de meeste exclusieve plekjes: Petite Passport.

Inmiddels is Petite Passport uitgegroeid tot een online travel community waar als je als lid toegang hebt tot paradijselijke en vaak nog onontdekte design- en reisadressen – iets wat in een wereld van massatoerisme onbetaalbaar is – die allemaal door Pauline bezocht en gefotografeerd zijn.

Haar enthousiasme leidde ook tot maar liefst elf zelfgepubliceerde reisgidsen en twee tijdschriften. En er komt nog meer aan!

Trendystyle interviewde deze inspirerende vrouw die van passie haar werk maakte. Het lijkt een droomjob (dat is het ook!) maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Lees het interview met Pauline Egge en put energie uit haar verhaal.

Interview met Pauline Egge van Petite Passport

Pauline Egge, oprichter van Petite Passport

Je bent oprichter van Petite Passport, stijlvolle en succesvolle website over design en reizen met exclusieve tips over magische plekjes in de hele wereld. Hoe ben je daartoe gekomen? Wat is je achtergrond?

Mijn moeder was zwanger van mij toen zij als stewardess voor KLM werkte dus daar heb ik waarschijnlijk het reisvirus al meegekregen. Ik wilde altijd leuke plekken ontdekken, maakte zo rond mijn twaalfde zelf tijdschriften en toen mijn vader vroeg of ik met hem mee wilde naar London zei ik: ‘Leuk. Ik heb allemaal adressen uit de Yes verzameld, dus die kunnen we dan bezoeken.’ En zo liepen we onze zolen van de schoenen af. Toen ik na de middelbare school naar Australië ging om te backpacken vond ik de adressen uit de toen populaire reisgidsenserie helemaal niets en ging ik op zoek naar hidden gems. En had zo de mooiste reis van mijn leven. Het thuisfront genoot van mijn reismailtjes, dus de volgende stap was de studie Journalistiek waar ik met het doel om hoofdredacteur van ELLE te worden aan begon. Tijdens de stage bij dat tijdschrift vond ik het maken van ELLE’s Little Black Book eigenlijk het leukste onderdeel en na het werken voor diverse Nederlandse tijdschriften, kwam ik bij LIV terecht en begon mijn droom om ooit zelf een tijdschrift te maken extra te leven. Toen het blad failliet ging, lanceerde ik in 2010 de website Petite Passport, waarna ik nog voor vele (inter)nationale bladen heb geschreven en gefotografeerd, maar waar ik vanaf 2015, toen de reisgidsenserie gelanceerd werd, meer dan fulltime mee bezig kon zijn.

De Covid-epidemie heeft de reiswereld eerst stilgezet en daarna drastisch veranderd. Wat voor invloed heeft dat op jouw werk gehad? En zo ja, tegen welke veranderingen loop jij aan?

De pandemie heeft zeker invloed gehad op mijn werk, en op reizen en hospitality in het bijzonder. Je ziet een verschuiving van snelheid, drukte en externe prikkels naar een veel rustigere, duurzame en retrospectieve manier van reizen, hotelbezoeken, uit eten gaan en ondernemen. Dat sluit ook aan met hoe Petite Passport zich heeft ontwikkeld tijdens de pandemie. Om te beginnen zijn er drie guides (Netherlands, Rotterdam, Antwerp) bijgekomen die dichtbij huis gemaakt konden worden: minder C02 uitstoot en een focus op dat je niet ver weg hoeft om de tofste plekken te ontdekken. Daarnaast heb ik mijn site een upgrade gegeven: je kunt in dit digitale klimaat kiezen voor een site die op reclame-inkomsten draait of een membershipmodel aanbieden. Dat laatste past veel meer bij mijn lezers die waarderen wat een werk er zit in het bezoeken, fotograferen, beschrijven, researchen en cureren van een collectie bestaande uit meer dan 1000 unieke adressen. Zij besparen op die manier tijd en kunnen gelijk op pad. Aan de andere kant kan ik de site ook updaten met nieuwe adressen waar ik nog niet ben geweest en die bijvoorbeeld in Tasmanië of Mozambique of liggen. Ook qua reizen probeer ik het duurzamer, maar ook vooral langzamer aan te pakken. Eerst kijken waar je naartoe kan met de auto of de trein, alvorens in het vliegtuig te stappen. Blijf langer in een stad en combineer het met een bezoek aan een hotel net buiten de stad. En probeer vooral te genieten: dus absoluut niet te veel adressen op je lijstje zetten, maar je ook laten veroveren door het huidige moment op de bestemming.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?

Ik hou van alle plekken op mijn site, dus dat is moeilijk te zeggen. Ik hou ervan om door een stad als Kopenhagen op ontdekkingstocht te gaan naar de nieuwste plekken. Ik kan enorm opladen van een yogaretreat bij Mandali. Ontspannen met mijn zusje door vooral niets te doen behalve wat te lezen op een plek als Casa Cook Samos. Of met mijn vriend ontspanning en avontuur te combineren tijdens een mooie roadtrip.

Kom je, als je zelf op vakantie bent, nog wel aan uitrusten toe, of is de neiging om te gaan ‘hotspotten’ ook dan groot?

Hele goede vraag, want dat is echt een valkuil. Ik ben er altijd mee bezig, want op vakantie wil ik uiteraard ook die mooie plekken bezoeken. Wat ik nu doe is bijvoorbeeld voor de tweede keer naar Lanzarote gaan. Alle highlights hebben we al gezien, dus dan blijft er ook tijd over voor een goed boek in de zon. En wat ik ook doe is mezelf een tijdschema geven: je krijgt twee uur om het hotel te fotograferen en daarna gaat de camera weg. Om vervolgens de camera van de iPhone erbij te pakken als ik langs een mooie plek kom. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Een deel van je werkzaamheden bestaat uit reizen, fotograferen en schrijven. Maar er komt vast nog veel meer bij kijken. Hoe zien je dagelijkse werkzaamheden eruit?

Elke dag is anders. Reizen, fotograferen en schrijven is een gedeelte, maar dan ben je er nog niet. Denk aan het inplannen van Instagram, het beantwoorden van alle DM’s en mails, het verbeteren van de mogelijkheden voor members, het maken van een nieuwsbrief, het doen van research, het maken van guides, het uitwerken van de reizen, het contact met de winkels die de guides verkopen, het voorbereiden van een talk en het uitwerken van een leuke samenwerking.

Hoeveel in Petite Passport is passie, hoeveel is werk?

Mijn werk is mijn passie, maar als je elk onderdeel van mijn werk zou bekijken dan is het denk ik 50% pure passie en 50% leuk werk. Bij passie denk ik aan het fotograferen, research doen, plannen van reizen en het uitvoeren daarvan. Bij werk denk ik aan alles daaromheen. Denk aan het uitwerken, foto’s op maat snijden, beelden op Instagram delen, administratie en zo voorts.

Welke van jouw eigenschappen zijn je bijzonder van pas gekomen bij het opzetten en groot maken van Petite Passport?

Discipline versus een rotsvast vertrouwen. Toen ik begon zei iedereen dat er geen droog brood aan te verdienen was. Het delen van adressen? Online? Daar zit toch niemand op te wachten? Let wel: dit was in 2010, lang voordat Instagram bestond, lang voordat er duizenden sites over reizen waren. Ik heb het vijf jaar gratis en voor niets gedaan en investeerde al mijn geld in de volgende reis. Kon op die manier al een mooie curatie maken, leerde mezelf fotograferen en bouwde een community op die er wel in geloofde. Zij pushten mij om de guides te lanceren en de berichtjes die zij mij sturen om te bedanken voor een of meerdere tips zijn als het ware de benzine waarop mijn bedrijf draait. Maar alleen met vertrouwen ben je er niet: rondom mijn bedrijf zit een zeer stevige planning waar ik mij aanhoud, zodat ik mijn lezers op alle kanalen altijd kan blijven inspireren.

Zijn er dingen die je anders doen als je terug in de tijd zou kunnen?

Nee, daar geloof ik niet in. Je beslist op een bepaald moment iets en dat is op dat moment voor jou de juiste keuze. Ik denk liever aan leuke dingen die ik in de toekomst nog wil gaan doen.

Van je passie je werk maken, is voor velen een droom en vaak wordt gedacht dat internet daar de juiste handvaten voor biedt. Heb jij tips voor al die mensen die net zoals jij hebt gedaan hun passie willen omzetten in een digitaal succes?

Ik lanceerde Petite Passport in 2010 en was er daarvoor al lang mee bezig, dus dat is een andere tijd, maar ik heb wel geleerd dat er een verschil is tussen ondernemen vanuit je passie en ondernemen vanuit commercieel succes. Dat laatste is iets waar ik nooit op uit ben geweest. Mijn doel is, en was, altijd om mijn lezers te inspireren met de mooiste tips. Dat is namelijk echt mijn passie. Dus daar begint het mee. Waar vragen jouw vrienden/klanten je keer op keer voor? Wat vind je zo leuk om te doen dat de tijd voorbijvliegt? Waar zitten je toekomstige klanten? En waar kun je ze dus bereiken? Dat hoeft helemaal niet op social media te zijn, of op een website. Wat mij altijd helpt is een editorial plan te maken waar ik me heilig aan houdt, maar waar ook ruimte voor spontaniteit inpast. En dan gewoon lekker schaven: wat werkt wel, wat werkt niet. Tot je tot jouw unieke bedrijfsformule komt, die overigens nooit af is en waardoor ondernemen zo leuk is, maar je soms ook intens kan frustreren. Calculeer dat ook alvast in, net als het onderdeel falen, want als alles van een leien dakje gaat, dan kan je je doelen wel wat hoger gaan zetten.

Naast Petite Passport heb je ook elf reisgidsen en twee tijdschriften gepubliceerd. Zitten er nog meer spannende projecten aan te komen?

Jazeker! Ik kreeg toevallig net de designschetsen binnen van een nieuwe feature op de site voor members. Binnenkort zal er, naast de vele adressen, een plattegrond toegevoegd worden zodat je alle adressen daarop terug kunt vinden, inclusief je favorieten. Zo kun je nog makkelijker de stad, of een regio verkennen. Er komt ook een zeer exclusieve collectie, daarover snel meer. En uiteraard komen er weer nieuwe guides aan. In maart ga ik beginnen met het werken aan een nieuwe The Lisbon Guide en The Barcelona Guide.

Met dank aan Pauline Egge, https://www.petitepassport.com/