Viva Magenta is dé nieuwe modekleur van het jaar 2023. Photo courtesy of Missoni

De Amerikaanse kleurspecialist Pantone heeft Viva Magenta uitgeroepen tot modekleur van het jaar 2023. Het is een kleur die het midden houdt tussen rood en blauw.

Viva Magenta dé modekleur van het jaar 2023

Pantone omschrijft Viva Magenta als ‘powerful, empowering, pure joy’. Het is een kleur die in de natuur voorkomt, die deel uitmaakt van roodkleuren. Het is ook een heel sterke kleur, aldus Pantone, moedig en onbevreesd. En een pulserende en uitbundige kleur waar je blij van wordt. Maar het is ook een onconventionele kleur voor een onconventionele tijd: een nieuwe visie.

Magenta rood op de catwalks voor lente zomer 2023

Fuchsia, rood, magenta. Deze modekleuren gaan we in het jaar 2023 dragen. Photo courtesy of Moschino

Tot zover de theorie. In de praktijk komt het erop neer dat we deze kleur volop op de catwalk voor lente zomer 2023 hebben zien langskomen. We zagen deze kleur bij Chanel – in een bouclé fantasie -, bij Giambattista Valli, bij Givenchy, bij Loewe, bij Missoni. We zullen deze kleur volgend jaar naar verwachting ook volop in de boetieks en bij de grote modeketens gaan tegenkomen.

En zoals dat met de modekleuren gaat, zal Viva Magenta zich gaan uitspreiden als een olievlek, en ook op de make-up, in de haarkleuren, en in de wereld van design en interieur haar stempel gaan drukken.

Deze nieuwe modekleur is bepaald geen verrassing

Fantasie met magenta op de catwalk van Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Overigens verbaast het ons niet dat juist Viva Magenta dé modekleur van het jaar is geworden. Het zat er al een beetje aan te komen. De kleur van 2022 was, misschien herinner je je het nog ‘Very Peri’, een warme paarsblauwe kleur. Deze kleur zagen we begin vorig jaar volop dragen maar in de loop van het jaar is een felle, pure fuchsia tint de Very Peri kleur volgens ons gaan overstemmen.

Magenta al op de catwalk van Valentino voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Denk maar eens aan de Valentino show voor winter 2022 2023 waarin zo ongeveer elk kledingstuk in fuchsia werd geshowd, met al een enkele hint naar magenta (zie de foto hierboven). Bij de laatste modeshow van Valentino in Parijs was dan ook elke gast, elke VIP, in het fuchsia gekleed. Fuchsia is een kleur die we momenteel heel veel zien. Je hoeft maar bij de feestmode voor de Feesten 2022 te kijken. Hoeveel pailletten in fuchsia komen we daar niet tegen?

Kate Middleton en Harry Styles al in magenta

De sprong van fuchsia naar Viva Magenta is maar klein, maar wel weer vernieuwend. De kleur is intenser, minder frivool, sterker. Je hoeft overigens niet te wachten tot zomer 2023 om deze kleur te dragen. Het is een kleur die het in elk seizoen goed doet. We zien ‘m dan ook al om ons heen. Zo werd Kate Middleton al in een dieprode jas met idem dito hoed gesignaleerd. En Harry Styles, een ander stijlicoon, droeg een magenta blazer tijdens de première van Don’t Worry Darling in Venetië.

Hoe draag je magenta rood?

Hoe draag je Viva Magenta? Deze roodblauwe kleur is zo sterk dat-ie eigenlijk het mooist uitkomt als je voor een total look gaat. Een magenta jurk, een magenta broekpak.

Zoals alle kleuren laat magenta zich bovendien goed dragen met zwart en/of wit. Je zou ‘m ook nog met blauw of roze kunnen combineren, of met felrood. Dus met kleuren die in het verlengde van deze power tint liggen. Er zijn dus wel spannende kleurcombinaties te leggen, ook al is het juiste vanwege het sterke karakter niet een kleur die zich heel gemakkelijk bij andere kleuren laat dragen.

Felrood is ook een topkleur

De modekleur rood voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Salvatore Ferragamo

In het nieuwe jaar wordt het dus experimenteren met magenta rood. Maar laten we ook felrood niet vergeten. Want deze kleur komen we ook weer volop op de catwalks voor lente zomer 2023 tegen. Ook Valentino keerde voor het nieuwe seizoen terug naar het klassieke Valentino rood. En bij Salvatore Ferragamo zagen we total red looks die zelfs het haar omvatten. Want ook in de haarkleuren is en blijft het rood de spil, de topkleur.

