Dit zijn de party jurkentrends voor de Feesten 2022

Lange party jurk van Giambattista Valli. Photo courtesy of Giambattista Valli

Meer dan ooit willen we dit jaar met Kerstmis en Oud-en-Nieuw shinen. Het is een moment om even alles uit je handen te laten vallen, je hoofd te legen en op je allermooist voor de dag te komen. Aan de modeontwerpers zal het niet liggen. De party jurkentrends voor de Feesten 2022 zijn supercool.

Creatie in fuchsia met rood van Giambattista Valli. Photo courtesy of Giambattista Valli

Vandaag doen we een greep uit de vele feestjurken die we op de catwalks voor winter 2022 2023 langs zagen komen. LBD’s, cocktailjurken, lange slank afkledende jurken, lange jurken met pompeuze volumes, kant, tule, chiffon, dit seizoen mag eigenlijk alles. Het mag allemaal volgens de jurkentrends voor de Feesten 2022.

Een huge trend is de monochrome look. Dus kies je voor een kleur of toonaard trek ‘m dan in je hele look, tot aan je pantykousen en schoenen door. Je kunt ook kleuren kiezen die in elkaar verlengde liggen zoals roze en rood.

Fuchsia

Jurkentrends voor de Feesten 2022. Photo courtesy of Valentino

Fuchsia is één van de hotste modekleuren voor de Feesten 2022. Dit hebben we vooral aan Valentino te danken. Dit maison stuurde een collectie de catwalk op die vrijwel geheel in het fuchsia, Valentino-fuchsia, was uitgevoerd, en zette daarmee een geweldige trend voor deze winter, zozeer dat alle gasten bij de laatste show van Valentino in Parijs allemaal in het fuchsia waren gekleed.

Fuchsia komen we ook op andere catwalk tegen, vaak ook in combinatie met rood zoals bij Giambattista Valli. Het is dan een net-niet monochrome look maar wél mooi.

Rood

Rood is een geliefde modekleur voor de Feesten 2022. Photo courtesy of Dior

Rood is een andere kleur die we deze winter heel vaak tegenkomen. Rode jurken, kort of lang, zijn het helemaal, en natuurlijk zijn ze perfect voor de Feesten. Ook hier heb je keuze te over. Denk aan lange jurken die overdekt zijn met rode pailletten, aan rode lakjurken, aan volumineuze jurken, uitwaaierende jurken, gedrapeerde jurken met een knipoog naar de Griekse oudheid. Deze rode jurken doen het fantastisch met rode glanslippen. Een op en top feestlook!

Glitter

Goudkleurige jurk van Celine. Photo courtesy of Celine

Goudkleurige jurken, zilveren jurken, maar ook jurken in gekleurde pailletten: rood, roze, blauw. Pailletten en metallics zijn hot. Je kunt erin shinen aan het Kerstdiner of op Oudejaarsavond, maar je mag ze ook ‘zomaar’ dragen, met een sportieve blazer erover en een paar pittige boots eronder.

Zwart en wit

Total black looks maar ook total white looks zijn all-over-the-place dit seizoen. Ook hier heb je weer keuze uit allerlei stijlen. Maar wat je ook kiest, de modellen zijn supervrouwelijk, chic en gekleed. Want voor de Feesten 2022 gaan we groots uitpakken.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw party look voor de Feesten 2022. Klik hier voor meer feestmode.

Klik hier voor de modetrends voor de heren