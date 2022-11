In de make-up trends voor lente zomer 2023 is er weer veel aandacht voor het opmaken van de huid. Dit zijn de skin trends voor 2023.

Skin trends 2023. Backstage bij Stella Jean. Foto Charlotte Mesman

MAC Cosmetics maakte onlangs de allernieuwste make-up trends voor lente zomer 2023 bekend. Op de eerste plaats staan de skin trends, de make-up trends die over het opmaken van onze huid gaan. Huid is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere plaats in de make-up trends gaan innemen. De skin trends voor lente zomer 2023 zijn wel heel bijzonder. Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel en MAC Senior Artist Hannah Bennett zetten de nieuwe skin trends voor ons uiteen:

Make-up trends 2023. Zo gaan we onze huid opmaken

#cloudskin

Skin trends 2023. Glanseffecten voor de contouren. Backstage bij Hui. Foto Charlotte Mesman

Dit seizoen is huid heel belangrijk maar meer nog belangrijker is het hoe de huid het licht reflecteert. Dus licht is het Leitmotiv in de skin trends. De nieuwe skin trend #cloudskin gaat over hoe het licht zich over je huid verspreidt.

De nieuwigheid is dat de huid in deze trend vrij mat is. Het gaat om een nieuwe manier van onze huid opmaken, een nieuwe manier om met een matte huid om te gaan. Dus nieuwe formules maar ook nieuwe manieren van opmaken.

We gaan niet ons hele gezicht afpoederen, maar we gebruiken het matterende effect enkel om volume en dimensie te creëren. En, dit is vooral nieuw, de zone buiten de centrale zone van je gezicht laat je zonder poeder.

Dus als je je beweegt, dan zie je dat het midden van je gezicht licht gematteerd is, maar de buitenste zones – jukbeenderen, zelfs kaaklijn, ogen – reflecteren het licht.

Het is heel belangrijk voor visagisten om juist die kaaklijn glanzend te laten, want het reflecteert het licht en verspreidt al het licht dat van beneden komt naar boven toe. Het creëert een soort halo. Dit is echt voor iedereen, van welke leeftijd ook, heel belangrijk, want je creëert er extra volumes mee.

Het gaat hier dus zowel om de producten die je gebruikt alsook om de manier waarop je ermee omgaat. Je ziet dit soort halo-effecten tegenwoordig ook in televisieseries.

Iedereen was het afgelopen jaar zo een beetje geobsedeerd door Bridgerton. Daar zag je van die bijna koninklijke, Engelse soft matte huidjes en dat zie je in de make-up trends van nu terugkomen. En ook de elven in House of the Dragon. Die soort renaissance look.

Hoe je dit aanpakt? Matteer het centrale gedeelte van je gezicht met een fijne poeder, doe dan een glans product, bijvoorbeeld Studio Radiance van MAC, op de muis van je duimen en druk het product zachtjes in je kaaklijn, je slapen, je jukbeenderen.

#glowstack

Glanshuidjes op de catwalk van Giambattista Valli. Photo courtesy of Giambattista Valli

Als we het over de manier hebben waarop licht door onze huid wordt gereflecteerd, dan hebben we het ook over texturen, vervolgt Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel. Textuur is heel belangrijk.

Als we het over de #glowstack trend hebben, dan zien we een huid die bijna als glas is, een soort extra applicatie die extra shine aan je huid geeft. Misschien herinner je je de #steamyskin trend van vorig seizoen nog. Toen was de huid extra glanzend. Dit is een meer draagbare trend, maar je bouwt er ook extra volume mee op.

Zo kun je bijvoorbeeld je blush opdoen en er dan een glans crème (bijvoorbeeld Studio Radiance van MAC) overheen doen. Dan krijg je een heel mooi effect, een resculpting effect, met wat extra shine op je huid. Het is ziet er heel juicy uit op een skin care manier. Een huid die vooral ook heel mooi is dankzij skin care.

#softochre

Goudgeel voor de oogleden. Make-up trends 2023. Backstage bij Hui. Foto Charlotte Mesman

Geel zagen we de laatste tijd al veel in de make-up terugkomen, maar dan meer op de ogen of als blush. Dit seizoen spreidt geel zich verder uit. Oker mag dit seizoen ook in één adem met de huidtrends worden genomen. Vooral ook omdat het een kleur is die in de huid voorkomt. Als je naar je hand kijkt bijvoorbeeld zul je rood zien maar ook geel. Geel dat in combinatie met de andere ondertonen in onze huid een soort oker wordt.

Geel voor de oogleden. Make-up trends 2023. Backstage bij Stella Jean. Foto Charlotte Mesman

Het is een fantastische kleur om bijvoorbeeld voor je oogstructuur, je oogleden te gebruiken. Okertinten zijn natuurlijke kleuren, kleuren die je eigen huidskleur terugkomt. Het is een schitterende manier om natuurlijke looks met een extra twist mee te creëren.

Je kunt oker met een vleugje oranje gebruiken, of met een hint van groen. Zie oker niet als één enkele kleur maar als een reeks van kleuren, bijvoorbeeld met een olijfgroene ondertoon. Hiermee zit je dan echt al in de hoek van de huidskleuren. Dit soort okers zijn heel flatterend voor de huid.

Soms ook hebben je oogleden al die soort gelige, okerachtige kleur. Dan kun je oker gebruiken om die kleur juist aan te zetten, te verfraaien, te intensiveren, geeft Hannah Bennett ons nog als tip mee.

