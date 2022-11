Ontdek de heks in jezelf met ‘Magisch Dagboek’ van Susan Smit

Magisch Dagboek, Susan Smit

Susan Smit – Foto Yvette Kulkens Photography

Iedereen is een beetje heks. Susan Smit haalt die magie in ons naar boven met haar boeken ‘Heks’ (2001) en ‘De wijsheid van de heks’ (2022). Maar ook begeleidt ze ons op onze persoonlijke ontdekkingsreis met ‘Magisch Dagboek’.

In ‘Magisch Dagboek’ neemt Susan Smit ons bij de hand in de wereld van de oeroude natuurreligie. Ze vertelt over de elementen, de invloed van de maan, over kruiden en kristellen, licht en schaduw, maar vooral ook stimuleert ze ons om er zelf iets mee te doen. Om te leren en te schrijven, om tekenen en kracht van onze dromen te herkennen.

‘Hekserij is geen spiritueel pad bedoeld om je persoonlijkheid te perfectioneren; het gaat erom het instinct, het ontvankelijke deel van jou, tot leven te wekken en je band met de verborgen wereld achter de fysieke werkelijkheid te vernieuwen,’ vertelt Susan Smit.

Magisch Dagboek, Susan Smit

‘Magisch Dagboek’ is, juist ja, een magisch boek waarin je je eigen ervaringen en gedachten kunt noteren om in contact te komen met je eigen onbewuste, magische kant. Het is een leer-, lees- en schrijfproces waarin je je verwondert over de magische kracht van de natuur en je je intuïtie laat spreken.

‘Magisch Dagboek’ is een waardevol boek voor jezelf, het begin van jouw persoonlijke ontdekkingsreis, maar ook een verrassend en stimulerend cadeau om anderen blij mee te maken.

Magisch Dagboek

Auteur: Susan Smit

Uitgever: Spectrum

