Op Tiktok is het een super trend: Coastal Granny. Maar het bijzondere aan deze mode en lifestyle trend voor zomer 2022 is dat iedereen – ook jij – er blij van wordt.

Coastal Grandma is dé mode en lifestyle trend voor zomer 2022

Oma doet het zo slecht nog niet. Zo’n zeven jaar geleden, in 2015 om precies te zijn, introduceerde de modeontwerper Alessandro Michele die toen net creatief directeur van Gucci was geworden, de granny-look. Zijn ‘granny chique’ stijl werd een wereldhit.

Met z’n allen, jong en niet meer zo jong, bestormden we oma’s zolder, doorzochten we stoffige hutkoffers – oké, we romantiseren het verhaal een beetje – en hulden we ons in zwierige vintage jurken, hooggesloten blouses met strikken, lange plooienrokken, met bont gevoerde slippertjes en grote, zware opoebrillen.

Nu, anno 2022, staat grootmoeders kledingstijl wederom in het middelpunt van de belangstelling maar ditmaal komt de trend niet van de catwalks maar van TikTok. Coastal Grandma, zoals de trend heet, omvat een heel programma.

Meer nog dan een kledingstijl is het een levensstijl. In deze trend gaat het om interieur, om tuinieren (think Martha Stewart), om lange strandwandelingen, om food shoppen op de lokale markt en het bakken van taarten met eerlijke, oorspronkelijke ingrediënten die moeder aarde ons schenkt.

De trend is geïnspireerd door de films van de Amerikaanse regisseur Nancy Meyers. In haar movies trakteert ze ons steevast op de meest romantische en stijlvolle ‘optrekjes’ zoals beeldige villa’s aan zee of schitterende landhuizen in omgevingen waar het altijd zomer lijkt te zijn.

Denk verder aan crèmekleuren, blauwtinten, grote boeketten veldbloemen en zeeschelpen als decoratie, linnengoed en wollen stranddekens, zacht wuivende gordijnen in de zomerbries, verse groenten uit eigen tuin en zelfgebakken appeltaarten, een wit wijntje tegen zonsondergang, en je proeft het sfeertje.

In die lijn ligt ook de nieuwe ‘Coastal Grandma’ kledingstijl. Meryl Streep in ‘It’s Complicated’ en vooral ook Diane Keaton in ‘Something’s Gotta Give’ zijn schoolvoorbeelden van de ‘nieuwe’ granny look.

In die laatste film is het puur genieten van de chique strandoutfits van Erica Barry (Diane Keaton) die bestaan uit kaki broeken, tandpastawitte T-shirts, grof gebreide vesten in naturel tinten en gebroken witte emmerhoedjes. Andere items die iedere ‘Coastal Grandma’ onder ons, ongeacht je leeftijd, sieren, zijn:

rechte spijkerbroeken,

chino broeken in naturel tinten,

luchtige linnen blouses en broeken,

kasjmieren truitjes,

grote kabelvesten met knopen,

doorknoopjurken met een zomers streepmotief,

luchtige witte blouses,

lichtgekleurde coltruien,

midi-jurken in naturel tinten,

katoenen pyjama’s (jasje plus bijbehorende broek).

Je Coastal Grandmother look is pas compleet met de juiste mode accessoires:

strooien zonnehoeden,

stoffen tassen,

rieten mandjes met verse groenten van de markt,

espadrilles,

tote bags (shopping tassen),

zonnekleppen,

zachte mocassins.

Nog even voor alle duidelijkheid: de Coastal Grandma is voor iedereen, van elke leeftijd.

Deze trend is juist onder de millenials enorm populair. De look is klassiek en (leef)tijdloos, maar ook een beetje nostalgisch want wij verlangt er in deze gecompliceerde tijden niet naar een ongecompliceerd (en stijlvol) leven aan zee of op het platteland? Wij wel!

