Experimenteer met deze styling tricks voor halflang haar

Halflang haar is dé haarlengte van het jaar 2022 en je kunt er alle kanten mee op. Zo gaan we de haarpunten weer naar buiten krullen.

Haarstyling tricks voor halflang haar. Foto ADVERSUS

Halflange kapsels zijn dé favoriete haartrend voor 2022. Niet verwonderlijk want we hebben het hier over de meest flatterende hair cut die je kunt bedenken. Bovendien kun je er alle kanten mee uit.

Knotten, paardenstaarten, vlechten, wet looks. De beste streetstyle kapsels voor 2022. Influencer Caro Daur. Foto: Charlotte Mesman

Je kunt het – zoals de top influencers als Hanne Leonie en Caro Daur dat graag doen – in een klein staartje in je nek dragen voor een ultrachique look maar je kunt het natuurlijk ook los dragen.

Haartrends 2022. Update je halflange kapsel met deze twee haarstyling tricks. Foto: Charlotte Mesman

De meest populaire manier om een halflang kapsel los te dragen, is nog steeds met grove waves à la Alexa Chung, al zijn die op z’n retour en gaan we steeds vaker supersteile (power) bob kapsels en grungy looks zien. Maar er is meer onder de zon! Tijdens de Fashion Weeks spotten we het kapseltje dat je onze streetstyle foto’s ziet. We staken er twee ideeën van op.

Volume rond de haarscheiding

Haartrends 2022. Update je halflange kapsel met deze twee haarstyling tricks. Foto: Charlotte Mesman

Een halflang kapsel krijgt net iets meer schwung als je het rond de haarscheiding ietwat volume meegeeft. Op droog haar kun je hiervoor een dry shampoo gebruiken en het haar met je vingers opduwen.

Je kunt natuurlijk ook je haar na het wassen volume meegeven door het bij de haarwortels te föhnen met behulp van een smalle ronde borstel. Een klein beetje touperen doet ook altijd wonderen.

Haartrends 2022. Update je halflange kapsel met deze twee haarstyling tricks. Foto: Charlotte Mesman

Haarstylingstruc: verleg je scheiding iets meer naar links of rechts dan gewoonlijk. Door deze ongebruikelijke plaatsing zal je haar vanzelf al meer volume krijgen.

Naar buiten geföhnde haarpunten

Combineer je scheiding met volume bovenop je hoofd met naar buiten geföhnde haarpunten voor een extra retro feeling. Gebruik hiervoor de föhn en een dikke, ronde borstel. Fixeer je kapsel met haarlak.

Je kunt je haar aan de beide kanten achter je oren dragen maar je kunt het ook aan één kant over je gezicht laten vallen. Op die manier lijkt je gezicht smaller.

Let op onze woorden: naar buiten gestylede haarpunten zoals in de late jaren ’60 gaan weer helemaal terugkomen! Billie Eilish kwam er al mee tijdens het Met Gala 2022.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga dan snel aan de slag!

