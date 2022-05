3x Rode loper modelooks uit Cannes om je door te laten inspireren

Ben jij een fashion addict? Dan mag je de rode loper looks van het Cannes Festival 2022 niet missen. We zochten drie looks voor je uit om je door te laten inspireren.

Het is weer zover: het Cannes Filmfestival is in volle gang. Dat betekent smullen voor de fashion addicts. Want internationale rode lopers zijn tegenwoordig een fantastische vitrine voor de modehuizen. De maisons vechten er zo ongeveer om de actrices, VIPs en influencers te mogen kleden. Het is hét moment om hun prachtigste creaties in de schijnwerpers te zetten. We doen een greep uit de looks van Dior die in Cannes te zien waren.

Bijzonder charmant was de Amerikaanse actrice Riley Keough, kleindochter van Priscilla Presley en Elvis Presley, in een zijden jurk met delicate zwartwitte fantasie van Riviera Dior. Let ook even op Riley’s kapsel met bottleneck bangs: haar gordijntjespony is in een ronde vorm richting de zijkanten van het gezicht geknipt. Iets om mee te experimenteren!

Het Belgische model Rose Bertram was voor de première ‘Three Thousand Years of Longing’ van George Miller opgemaakt door Dior. Haar make-up look is opvallend natuurlijk en zonnig dankzij de oranjerode oogschaduw (Palette 5 Couleurs Couture : 869 Red Tartan). Over de lippen ligt een zachtroze gloss (Dior Addict Lip Glow Oil: 001 Pink). De blush – weer helemaal een trend – is laag op de koontjes aangebracht, zoals we dat tegenwoordig doen. Dit is een fantastische zomer maquillage om je door te laten inspireren.

Als laatste signaleren we je de total white outfit van de Poolse actrice Joanna Kulig, bekend van ‘Cold War’. Joanna draagt een witte katoenen blouse en een wit zijden broekpak van Dior. Het is dus niet alleen couture jurken geblazen op de rode lopers in Cannes. Deze look laat zien dat je ook in een broekpak ultrachic voor de dag kunt komen. Dus heb je een feestelijke gelegenheid – afstuderen, een bruiloft -, denk dan ook eens in die richting.

Bekijk de foto’s maar eens en doe ideeën voor jouw eigen modelook op.

