Beauty. Haarexperts adviseren: bereid je haar voor op de zon

Dat je je huid op de zon moet voorbereiden, weet tegenwoordig iedereen. Maar dat het verstandig is om ook je haar klaar te maken voor de zon, is nog een kreet in de woestijn. Toch adviseren de haarexperts om juist voor aanvang van de vakantie extra aandacht te besteden aan je haar. Gezond haar zal minder snel van de zon, zee en zout te lijden hebben, dan haar dat op zich al broos, droog en slecht doorvoed is.

Wil je de verzorging van je haar structureel aanpakken, dan is een bezoek aan een ervaren kapper het beste begin. Gewoonlijk kan de kapper snel een analyse van je haar en hoofdhuid maken. Er bestaan tegenwoordig specifieke behandelingen die niet alleen vanuit esthetisch oogpunt werken (je haar mooier en glanzender maken) maar die ook de structuur van je haar kunnen verbeteren of herstellen. Denk hierbij aan treatments op basis van oliën (voor de hoofdhuid), keratine (bouwsteen van het haar) of collageen.

Met speciale en gerichte aandacht voor je haar kun je de kwaliteit ervan aanzienlijk verbeteren. Verzorg je je haar thuis met een masker, bedenk dan wel dat een maskertje in de zoveel tijd eigenlijk weggegooid geld en verspilde moeite is. Alleen als je je haar met regelmaat (één maal per week een masker) goed verzorgt, zal dat zijn vruchten afwerpen.

Ook tijdens de zon- en zeevakantie heeft je haar speciale aandacht nodig. Maar eigenlijk wil je dan dat het niet al teveel tijd kost. Daarom is het van belang dat je je wapent met een geschikte en praktische ‘zomer haarkit’. Ideaal gezien bestaat deze kit uit een beschermend product, een shampoo en een balsem.

Vooral het beschermende product is belangrijk. Nog steeds geldt de regel dat de producten die je bij de kapper aanschaft, in het algemeen het beste van kwaliteit zijn. De kappers van vandaag de dag zijn er in de regel gebrand op om kwalitatief goede producten in hun assortiment op te nemen. Wil je het helemaal goed doen, dan ga je voor een haarproduct dat je haar niet alleen beschermt maar dat het ook van binnen uit herstructureert. Na een duik in de zee of het zwembad, spoel je je haar uit en breng je het beschermende product opnieuw aan. Voor een optimale bescherming draag je een hoed of pet, zeker als je langere tijd de zon in gaat.

Om het jezelf tijdens de vakantie extra gemakkelijk te maken, kun je een shower-shampoo kiezen die zowel je haar als je huid verzorgt. Ook hier geldt weer dat je wel voor kwaliteit moet gaan. Spoel de shampoo (zand en zout) grondig uit en breng een voedend crèmemasker aan. Dit masker moet een herstellende functie hebben maar ook het haar ‘ontklitten’. Er bestaan maskers die speciaal voor zon- en zeevakanties zijn ontwikkeld.

Eenmaal thuis is het tijd voor de nazorg. Een herstellend masker hoort daar natuurlijk bij. Heb je je haar gekleurd, dan zal het wellicht aan een nieuwe spoeling toe zijn. En misschien moet het wat bij gepunt worden omdat het tijdens de vakantie – dankzij de warmte – hard gegroeid is, maar als het goed is voorkom je dat rigoureus de schaar erin moet om het ’touw’ dat je op je hoofd hebt enigszins te fatsoeneren…

