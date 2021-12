Haarkleur dof? Deze DIY oplossing voor glossy haar moet je kennen

Een mooie, glanzende haardos is dé ultieme haartrend voor 2022. Maar wat als je haarkleur dof is geworden. Dit is de DIY oplossing!

Haartrends 2022. DIY hair gloss. Foto: Charlotte Mesman

Compacte, effen haarkleuren zijn dé haarkleurtrend voor 2022. Je maakt er een enorm statement mee. De kleur moet er dan natuurlijk wel op-en-top uitzien. Helaas gaan haarkleuren in de tijd qua kwaliteit achteruit en verliezen ze glans en diepte. Er is iets dat je zelf thuis kunt doen om je haarkleur op te frissen en er die mooie glans overheen te leggen die we van een professionele haarkleuring kennen: hair gloss (een trucje dat ook de celebs kennen!).

Een hair gloss behandeling is gewoonlijk iets dat je aan de professionals overlaat. Maar tegenwoordig zijn er ook kwalitatief goede DIY hair gloss kits te koop.

Haartrends 2022. Kapsels en haarkleuren

Hair gloss is géén permanente haarkleuring en bevat in de regel geen peroxide of ammoniak (let op: als je moet gaan mengen, heb je met een échte haarverf te doen). Het doel van hair gloss is enkel en alleen om je haarkleur op te frissen, om het opnieuw glans te geven en om die gele of oranje ondertoon die in de loop van de tijd de kop opsteekt, te corrigeren.

Haartrends 2022. Kapsels en haarkleuren

Bovendien geeft zo’n glansbehandeling je haar ook meer volume en wordt het er minder pluizig door. Wel is het van belang om de juiste nuance voor jouw haar te vinden. Populaire nuances zijn honingblond en karamel. Kies die nuance die het dichtst bij jouw haarkleur ligt.

Haartrends 2022. Kapsels en haarkleuren

Behalve hair gloss is er ook nog zoiets als hair glaze. Waar hair gloss in de haarschacht zelf doordringt en daardoor langer duurt (maximaal één maand), legt hair glaze een glanzend laagje om je haar. Dit glansje houdt dan ook minder lang. Het is een ideaal beginnerproduct. Overigens kun je zowel hair gloss als hair glaze ook op ‘virgin hair’ (niet/nooit gekleurd haar) gebruiken.

Typ hair gloss of hair glaze maar eens in op internet. Je vindt er tal van interessante producten. Op naar een glanzende haardos!

