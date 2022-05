Vaarwel korte broeken, hallo minirokjes!

De minirok is terug in de mode en het grote publiek lijkt er wel oren naar te hebben. Zo brengen wij het hier in Nederland (tot zover) vanaf.

Modetrends lente zomer 2022. Influencer Hanne Leonie in Prada

Heb je opgemerkt dat als de zon zich in deze tijd maar even laat zien het op straat wemelt van de minirokjes? De shorts van de afgelopen jaren zijn van hun troon gestoten. Het ziet ernaar uit dat de minirok de grote winnaar van zomer 2022 gaat worden.

Modetrends lente zomer 2022. Fashion model in spijkerrokje (plus blazer). Foto Charlotte Mesman

Het was ook wel te verwachten. Op de catwalks voor lente zomer 2022 kwamen de minirokken in grote getale voorbij. Maar we hebben het vooral aan Prada en Miu Miu te danken dat deze comeback modetrend ook daadwerkelijk aangeslagen is. De minirokjes in deze collecties zijn zo opvallend dat ze op slag ‘cult’ werden.

Prada kwam met rechte, satijnachtige rokjes die zijn uitgerust met lange sleepjes aan de achterkant. Deze rokjes werden met kleine truitjes en oversized leren jacks geshowd.

Miu Miu presenteerde extreem korte microrokjes die eruit zagen als rigoureus verknipte kaki mannenbroeken: aan de bovenkant ontbreekt de tailleband en aan de onderkant mankeren de pijpen en het kruis (om het maar even oneerbiedig te zeggen) waardoor het rokje zo kort wordt dat de voering van de broekzakken eronderuit bungelt.

De rokjes van Prada en Miu Miu zijn een hit en we komen ze dit seizoen letterlijk overal tegen. Ze prijken op covers van tijdschriften en de social media staan er bol van.

Modetrends lente zomer 2022. Fashion model in leren minirokje. Foto Charlotte Mesman

De minirok in het Nederlandse straatbeeld

Maar terug naar het straatbeeld in ons eigen kikkerlandje. We mogen hier dan (nog) geen mini’s met sleepjes of typische Miu Miu microskirts hebben gesignaleerd, aan minirokjes is er geen tekort.

In plaats van de geijkte spijkershorts zien we steeds vaker felgekleurde rokjes of supervrouwelijke skirts met bloemenfantasietjes voorbijkomen. Ook zwarte minirokjes, recht of met stroken, lijken een favoriet van de stoere Nederlandse meid te zijn.

De combi ‘rokje met pump’ is – terecht – niet praktisch genoeg voor het wispelturige Hollandse weer maar dit wordt, zo merkten wij op, in veel gevallen goed opgelost met een paar stoere, zwarte enkellaarsjes.

Oversized leren jacks moeten ook hun weg naar de straat nog vinden maar de oversized blazer is wel al ingeburgerd en levert in combinatie met een minirokje een modern en up-to-date silhouet op.

Als je het ons vraagt, zijn wij met z’n allen tot nu goed bezig. En dan te bedenken dat de zomer nog beginnen moet.

