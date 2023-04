Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

We willen zo graag maar de lente laat vaak lang op zich wachten. Dat is nog geen reden om je niet aan de nieuwe modetrends voor 2023 te wagen. Met een beetje fantasie, creativiteit en inspiratie van de streetstyle mode kom je een heel eind. We zochten vijf coole streetstyle looks voor je uit waar je vast iets mee kunt.

Boost je lente outfit met de nieuwste modetrends voor 2023

Streepjesblouse

Update je modelook met een frisse streepjesblouse (strepen zijn dit seizoen sowieso een huge modetrend). In de modetrends voor 2023 komen we ze in alle mogelijke varianten tegen: crop blouses maar ook stoere overhemden in boyfriend stijl. Ze laten zich overal mee combineren. Bij lage temperaturen draag je ze met een coltruitje eronder.

Korte teddyjas

Heb je nog ergens een korte teddyjas hangen, misschien wel in een lichte kleur? Zoek er een rok in dezelfde kleur bij en je hebt een monochrome look volgens de allernieuwste modetrends. De felgekleurde pumps (een topper maar niet echt geschikt voor koude lentedagen) vervang je door een paar hoge laarzen.

Leren jack

Kun je niet wachten om die nieuwe lange zomerjurk te dragen? Trek ‘m dan aan. Draag er een coltruitje onder en gooi er een stoer leren jack overheen. Een paar hoge laarzen, booties of sneakers en klaar ben je.

Verander van (winter)jas

Iedereen heeft nog wel een paar jassen in de kast hangen die jarenlang het daglicht niet hebben gezien. Vraagt het lenteweer nog steeds om een winterjassen, ga dan eens shoppen in eigen kast. Het zou wel eens kunnen dat je daar nog iets vindt dat opeens héél geschikt is. Met een fris wit hemdje eronder (een topmodetrend) is je look direct modern. Een coole zonnebril erbij en jij kunt de hele wereld aan.

Klassiekers

Een trench coat, een wijde witte spijkerbroek, een gestreept overhemd, een paar stoere laarzen. Het zijn allemaal klassiekers maar bij elkaar zijn ze supercool. Dat bewijst de look op onze streetstyle foto maar weer. Ook hier is het advies: snuffel in eigen kast. Tip voor een geslaagde lente investering: zo’n witte spijkerbroek. Daar ga je véél plezier van hebben. Weer of geen weer.

