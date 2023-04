9x Stijltips om enkellaarsjes te dragen en optimaal te combineren

9x Stijltips om enkellaarsjes te dragen

Enkellaarzen zijn hot! Of je nu voor van die stoere cowboy booties gaat, voor Chelsea boots of misschien wel korte Uggs, enkellaarzen laten zich fantastisch dragen en combineren. Ze geven je look pit en maken je outfit up-to-date. De enkellaarsjes dames in de schoenencollecties voor 2023 laten vele, uiteenlopende stijlen zien. Er zit voor iedereen wel iets bij. We geven je 9x stijltips mee om enkellaarzen te dragen en optimaal te combineren.

#1 Hoe draag ik enkellaarsjes onder een skinny broek?

De hipste manier is: draag je skinny jeans of stretch broek in je boots. Let op: de schacht moet dan wel wijd genoeg zijn (of de broek strak genoeg). Is dat niet het geval, sla de spijkerbroek dan om zodat de rand van je broek, als je staat, net boven je enkellaars valt. Je kunt natuurlijk ook direct voor een high ankle broek kiezen die mooi aansluit bij je laarsjes.

Tip: booties met (blok)hakken onder een skinny broek lijken je benen stukken langer!

#2 Wat doe ik als er blote huid te zien is tussen je enkellaarzen en je broek?

Als het weer het toelaat, mag je blote huid showen. Anders draag je sokken of pantykousjes. Voor een up-to-date look in dezelfde kleur als je laarsjes en de rest van je outfit. Ton sur ton is dé modetrend voor 2023.

#3 Kan ik enkellaarsjes onder een lange wijde broek dragen zoals die tegenwoordig in de mode zijn?

Jazeker. Je zult dan alleen de neus van de laarzen zien als je staat maar zodra je gaat zitten, komt er een pittige laars tevoorschijn. Korte laarzen zijn bovendien veel handiger onder een rok of jurk in lichte stof omdat de schacht van lange laarzen bij de knieën nog wel eens wil tekenen.

#4 Hoe draag ik enkellaarzen onder een cargobroek volgens de allernieuwste modetrends?

Cargobroeken zijn meestal wijd en vaak zul je die dus over je booties dragen. Maar het kan ook heel leuk zijn om zo’n stoere workwear broek, ook al is die wijd, in je enkellaarzen te dragen. Ga in dit geval voor een paar stoere boots. Deze look is ook supercool – sportief en praktisch! – als je gaat wandelen. Je broek blijft schoon.

#5 Mogen enkellaarsjes onder een lange rok of jurk?

Natuurlijk, vooral als je van een stoere look houdt. Met hoge laarzen maak je je look elegant, met korte boots ga je voor cool en ontdramatiseer je elke jurk of rok. Je kunt qua stijl alle kanten op. Een kort klassiek model onder een jurk of rok is altijd goed, maar denk ook aan een paar lage cowboy laarzen onder een gebloemd jurkje voor een zwoele boho stijl (think: zomerfestivals!). Je kunt met de huidige enkellaarsjes dames werkelijk alle kanten op en de meest creatieve, romantische, stoere of misschien wel punk rock looks creëren.

#6 Wat voor een enkellaarzen draag ik onder een minirok of –jurk?

Enkellaarsjes onder een minirok of –jurkje geven je look een extra twist. Denk aan een paar platte veterlaarzen onder een klein zwart jurkje of cowboy booties onder een romantisch jurkje. Een supercombinatie is ook korte Uggs onder een minirok. De look kun je verder afmaken zoals je wilt. Voor een casual look draag je een hoodie op je minirok, voor een meer elegante look draag je een blazer op een rokje of over een mini-jurkje.

#7 Gaan ankle boots en shorts samen?

Net zoals onder minirokken en kleine jurkjes kun je booties ook heel goed onder shorts dragen. Ook hier kun je weer alle kanten op.

Tip: blijf bij korte rok- of broeklengtes een beetje uit de buurt van booties met hakken. Hoe hoger de zoom, hoe lager de hak.

#8 Mogen enkellaarsjes ook onder een avondjurk?

Alles mag als er maar een idee achter zit. De laarzentrends voor 2023 maken het heel goed mogelijk om laarsjes ook onder een avondjurk te dragen. Denk maar eens aan al die feestelijke modellen in metallics – goud of zilver – met stilettohak.

#9 Hoe vind ik de enkellaarsjes die mij het beste staan?

Hoe meer er van je benen te zien is (bijvoorbeeld omdat je de laarsjes met een korte rok combineert) hoe belangrijker het is dat je een paar booties kiest die maximaal flatteren. De vuistregel is hier: kies een laars die eindigt waar je enkel of kuit op z’n smalst is. Op die manier verleg je het accent van minder smalle delen naar dat deel. Het is een truc die je eigenlijk altijd kunt toepassen (zo ook: een korte rok of shorts moeten daar vallen waar je benen op z’n voordeligst zijn).