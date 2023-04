De halflange kapsels voor 2023? Minder laagjes, meer styling

De halflange kapsels voor 2023 zijn vrij eenvoudig van snit. We gaan voor minder laagjes. De rest is styling en kleur.

Halflange kapsels voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Halflang haar is een klassieker. Het is een veelzijdige haarlengte die je haar volume en een gezonde uitstraling meegeeft omdat de punten regelmatig worden bijgeknipt. Gingen we de afgelopen seizoenen volop voor laagjes, de halflange kapsels voor 2023 laten een rustiger beeld zien. Minder laagjes, maar wel meer styling en experimentele haarkleuren.

De halflange kapsels voor 2023

Met halflange kapsels bedoelen we haar dat tot over de kaaklijn valt of net (niet) de schouders aait. Wil je meer over de bob kapsels lezen, klik dan hier.

De haarsnitten

Afgelopen jaar speelden we volop met laagjes. Dat kwam door de comeback van de invloeden uit de jaren ’90 in de mode en dus ook de kapsels. We zagen halflange shags maar ook wolf cuts, het wilde zusje van de shag. Laagjes waren het helemaal. In de haartrends voor 2023 zien we een terugkeer naar eenvoudige snitten, vaak gewoon op één lengte geknipt. De styling en haarkleuren moeten de rest doen.

Middenscheiding

Halflange kapsels voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Als het op styling aankomt, is en blijft de middenscheiding de favoriet. Scherp en recht en zonder volume. Eenvoudiger kan gewoon niet.

Wet look

Halflang kapsel met wet look. Foto Charlotte Mesman

Wil je je halflange kapsel een extra touch meegeven, ga dan voor een wet look. Wet looks behoren ook dit jaar tot de grootste haartrends. Je kunt ook hier voor een middenscheiding kiezen maar ook een zijscheiding kan interessant zijn. Voor een geraffineerd effect kam je de lange kant niet opzij maar achterover. De gel zal het haar op z’n plek houden.

Retro look

Jenny Walton met retro kapsel. Foto Charlotte Mesman

De retro look met naar buiten gekrulde haarpunten wint snel aan populariteit. We gaan deze hair look steeds vaker zien, met influencer Jenny Walton aan kop. Dit is echt een hair look om eens mee te experimenteren! Superchic voor een speciale gelegenheid.

Waves

Halflang kapsel met waves. Foto Charlotte Mesman

De afgelopen jaren hebben we veel waves gezien en nog steeds blijft deze haarstijl zijn aantrekkingskracht behouden. Tijdens de Fashion Weeks zagen we ‘m meerdere keren voorbijkomen (maar steile kapseltjes winnen het dit seizoen).

Gelaagde haarpunten

In plaats van superbeweeglijke kapsels en vele en grote lengteverschillen zien we dit seizoen, naast blunt cuts, ook halflange kapsels met (enkel) gelaagde haarpunten voor extra movement.

Pony’s

Justine Soranzo met halflang kapsel en pony. Foto Charlotte Mesman

Een manier om je halflange kapsel iets extra’s mee te geven, is: een pony. Die kan in dit seizoen allerlei gedaanten aannemen: recht, rond, rafelig, kort, lang. Kies wat bij jouw gezicht past.

Haarkleuren

Halflange kapsels voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Halflang haar leent zich heel goed voor experimenten met haarkleuren. Je kunt voor een heel lichte haarkleur gaan, of voor statement rood, of – waarom ook niet? – voor een kleurenpatroon. Zo kun je bijvoorbeeld een gekleurde streep langs de haarpunten laten zetten, maar je mag er ook creatief mee aan de slag gaan zoals je op deze kapselfoto ziet.

Wat je ook doet, het gaat erom dat je je er goed bij voelt en dat je er plezier in hebt.

