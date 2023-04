Modekleuren voor 2023: felle kleuren maken je look

Kleur! Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Felle kleuren zijn een boost voor je humeur. Je dopamine gehalte zou ervan omhoog schieten. Volgens de kleurspecialisten en fans van dopamine dressing kun je met vrolijke kleuren aan je lijf de hele wereld aan. En laten felle tinten nu ook nog eens deel uitmaken van de modekleuren voor 2023.

Felle modekleuren voor 2023

In de top 10 modekleuren voor 2023 komen we meerdere felle kleuren tegen: rood (met stip op nummer 1), fuchsia, oranje en een frisgroene bijna-neon tint. Het zijn sterke kleuren die kracht uitstralen.

Blikvangers in de streetstyle mode

Kleur! Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Verder zijn felle kleuren natuurlijk ook een enorme blikvanger. En dat is (ook) de reden waarom veel influencers bij de Fashion Weeks graag voor opvallende, vrolijke tinten kiezen. Want ze willen zoveel mogelijk gefotografeerd worden.

Hoe draag je de nieuwe felle modekleuren?

De meest moderne combinatie voor felle kleuren is: alles in dezelfde kleur of kleurnuances die in elkaars verlengde liggen. Monochroom is nog altijd een van de grootste modetrends voor 2023. Zo zagen wij in de streetstyle mode bij de Fashion Weeks veel ton sur ton broekpakken voorbijkomen.

Vind je dat te schreeuwerig dan kan het heel geraffineerd zijn om een felle kleur te combineren met zijn pastelvariant zoals de gele outfit op onze streetstyle foto’s.

Kleur! Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Een andere manier om met felle kleuren een statement te maken, is de combinatie met zwart. Dit levert heel powervolle looks op.

Kleur! Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Ook de combinatie van felle kleuren met denim is altijd goed, omdat spijkergoed in zekere zin ook een neutrale basis is. De Japanse tweelingzusjes Ami en Aya Suzuki combineerden hun gele en fuchsia ruitenjassen met pittige laarsjes in lichte denim.

Kleur! Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Wil je nog een stap verder doen – maar nu wordt het wel heel extreem – dan kun je zelfs je haar zo’n felle kleur meegeven, zoals de dametjes Ami en Aya, maar ook influencer Alyy Space met haar knalgroene jelly fish bangs.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Misschien is het niets voor je maar het zien van deze beelden maakt al blij :-)

