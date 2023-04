5 Top vakantie trends voor 2023. Zo gaan we chillen

Waar en hoe gaan we op vakantie? En wat gaan we doen? Ook vakanties en reizen zijn trendgevoelig. Check deze vakantie trends voor 2023.

5 Top vakantie trends voor 2023

De veranderingen in de wereld beïnvloeden alle aspecten van onze leven. Zelfs de manier waarop we op vakantie gaan. Eén van de grootste trends is duurzaam en verantwoordelijk reizen. Daar zijn we inmiddels wel van doordrongen. Maar dat maakt het er niet minder leuk op. Er zijn zoveel heerlijke manieren om invulling te geven aan die paar weken vrije tijd. Laten we eens kijken hoe de vakantie trends voor 2023 eruit zien. Misschien steek je er ideeën van op voor jouw eigen vakantie.

#1 Slow travel

Een reistrend die steeds meer voet aan de grond krijgt, is ‘slow travel’ (vergelijk het met ‘slow food’). In plaats van van hot naar her te reizen, blijven we langer op dezelfde plek waar we dan maximaal van genieten en ons onderdompelen in de plaatselijke cultuur en natuur.

#2 Vakantieparken in België en Duitsland

Een andere (hotte) trend is: vakantie vieren in een vakantiepark in België of een vakantiepark in Duitsland. Deze trend omarmt het idee van duurzaam reizen maar ook de slow travel trend. De vakantiebestemming is niet te ver van huis maar heeft toch die buitenland feeling die we tijdens onze vrije tijd zo graag opzoeken omdat het onze routine doorbreekt. De parken zijn optimaal ingericht om het jong en oud naar de zin te maken (zie ook trend 3: multigeneratiereizen). Vanuit de parken – gelegen op mooie natuurrijke of interessante locaties – kan dan in alle rust de nabije omgeving worden ontdekt.

#3 Multigeneratiereizen

Al voor de pandemie wonnen multigeneratiereizen terrein. Grootouders, ouders en kinderen gaan samen op vakantie. Deze trend laat zich op meerdere manieren uitleggen. De ouderen (grootouders) van nu blijven lang actief, staan nog volop in het leven en geven na een leven lang werken graag iets uit om samen met de kinderen en kleinkinderen van de vakantie te genieten. Verder heeft ook de pandemie een steentje bijgedragen om deze trend populair te maken. De verschillende generaties zoeken aansluiting bij elkaar en willen samen mooie herinneringen maken.

# Welness

Vakantie is niet alleen een gelegenheid om nieuwe omgevingen of culturen te ontdekken maar ook om lichamelijk en geestelijk op te laden. De vakantie wordt steeds vaker gezien als een moment en manier om dichter bij jezelf te komen en ongezonde leefgewoontes achter je te laten. Denk hierbij aan oorden waar je aan yoga en detoxen doet of lokale spa-hotels in een natuurlijke of rustgevende omgeving waar de gezondheid centraal staat.

# Digital detox

In een wereld waarin we bij elk biepje van ons mobieltje opspringen en urenlang voor het computerscherm doorbrengen, gaan vakantiegangers steeds vaker op zoek naar omgevingen om digitaal te detoxen. Vakanties waarbij je loskomt van de technologie en je tijd doorbrengt in de natuur winnen steeds meer terrein. Biologische bestemmingen en eenvoud maar dan wel met enige comfort – think glamping (glam camping) – komen hier om de hoek kijken.