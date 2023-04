Streetstyle mode voor voorjaar 2023. Total black. Iets voor jou?

Total black street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Met komst van de lente krijgen we zin in lichte modekleuren. Niet voor niets wemelt het in de voorjaarscollecties elk jaar weer van de pastels. Maar dit jaar is er een tegentrend, en die komen we vooral in de streetstyle mode voor voorjaar 2023 tegen: total black. Tijdens de Fashion Weeks spotten we menig influencer en modevakmens in van-top-tot-teen-zwarte outfits.

Streetstyle mode voor voorjaar 2023. Total black

Er valt dan ook wel iets (véél) voor total black looks te zeggen. Zwart is elegant, geraffineerd, chic – en zo kunnen we nog wel even doorgaan – en kleedt slank af. Daarnaast voldoet zo’n total black look ook helemaal aan de ton sur ton modetrend die de catwalks voor lente zomer 2023 domineerde.

Een total black look is niet alleen chic maar ook enorm veelzijdig. Iedereen heeft wel een aantal items in het zwart in de kast en die kun je naar hartelust met elkaar combineren. Je creëert er zo ongeveer moeiteloos stylish looks mee zonder dat het er te dik bovenop ligt. Het kan gewoon niet fout gaan.

Een ander voordeel van de total black look is dat het een evergreen (hoe vind je dit woordenspel?) is. Er moet wel heel veel gebeuren wil je zwartleren jack of je zwarte spijkerbroek uit de mode raken!

Volgens de modetrends voor 2023 spelen we dit seizoen maximaal met texturen en verschillende materialen, zoals fluweel, denim, maar ook satijn en zijde.

Het fijne van total black is ook dat het geschikt is voor elke gelegenheid. Je komt er de hele dag mee door: werk, lunch met een vriendin, ’s avonds stappen.

Hot items die we in de streetstyle mode voor voorjaar 2023 spotten zijn:

Zwartleren jacks en jassen

Hoge zwarte laarzen

Lange zwarte rokken

Gilets

Zwartleer met zwartleer

Mocht je al dat zwart, zeker voor het voorjaar, iets teveel van het goede vinden, haal er dan wit bij (héél Chanel) of ga voor een detail in kleur. Dat kan een mode accessoire zijn of misschien een gekleurd bloesje onder je zwarte blazer. Houd het bij een klein kleuraccent. Almost total black, zullen we maar zeggen.

