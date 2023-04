Trend alert. Zin in een bob kapsel maar niet in de schaar? Fake it!

Het bob kapsel is een top haartrend voor 2023. Maar wat als je de schaar niet in je lange manen wilt zetten? Dan fake je er eentje!

Nadia Lee Cohen met fake bob kapsel bij Ferragamo. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor lente zomer 2023 laten een gevarieerd beeld zien waarin alle haarlengtes voorkomen. Van pittige korte pixie cuts tot lange haren die we dit seizoen mooi gaan föhnen. Maar, net zoals de vorige seizoenen, is het bob kapsel opnieuw de winnaar. Bob kapsels zijn dé haartrend voor lente zomer 2023.

Bob kapsels: van blunt cut tot long bob

Op het gebied van bob kapsels komen we weer van alles tegen. De blunt cut, een bob kapsel dat op één lengte is geknipt, is razend populair. Maar ook de long bob die de schouders zachtjes aait, gaan we deze zomer dragen. Om het nog maar niet te hebben over de French bob met pony of de bob kapsels met gelaagde haarpunten.

Geen zin in de schaar? Fake een bob!

Voel je er niet voor om de schaar in je lange manen te laten zetten, dan hebben we een truc voor je die we van de influencers hebben afgekeken. Ga voor een fake bob. Hoe? Heel gemakkelijk. Met een coltrui of verder in het seizoen met een top met een hooggesloten hals.

Nadia Lee Cohen bij Ferragamo. Foto Charlotte Mesman

Verder is het heel eenvoudig. Je föhnt je haar mooi glad, trekt de coltrui over je hoofd of sluit de hals van je top over je haarlengte, en zo daar jouw nieuwe bob kapsel! Je kunt het haar ietwat uit de col of hals trekken zodat het mooi opbolt. Supercool!

Haartrends 2023. Fake bob kapsel. Foto Charlotte Mesman

Nog een truc: een pruik!

Worden pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023? Op deze foto Clara Berry. Foto Charlotte Mesman

Een andere truc – maar die is wat heftiger – een pruik. Tegenwoordig zijn die gewoon niet meer van echt te onderscheiden. Dat liet het Franse model Clara Berry tijdens de Fashion Week ons zien. Zij verstopte haar lange manen onder een pruik en stal met haar ‘nieuwe’ bob kapsel de show. Iedereen vergaapte en complimenteerde haar met haar nieuwe kapsel :-)

Haartrends 2023. Clara Berry met lang haar bij Tod’s. Foto Charlotte Mesman

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en doe je zelf een bob kapsel voor een dag kado!

