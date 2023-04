Kapsel trends. 5x Opsteekkapsels om je door te laten inspireren – Photo ADVERSUS

Draag jij je haar altijd los of in die eeuwige paardenstaart? Ga voor de verandering eens voor een opsteekkapsel. Het sleutelwoord in de trends voor opsteekkapsels voor 2023 is: maximalisme.

Opsteekkapsels: maximalisme

Een klassieke balletknot is altijd goed maar voor zomer 2023 mag het méér zijn. Als het op opsteekkapsels aankomt, gaan we voor maximalisme. Denk hierbij aan volume, krullen, lokken die speels om je gezicht vallen (face framing), fly away haartjes, uitwaaierende haarpunten en pony’s. Het gaat dus vooral om volumineuze, volle looks met een moderne twist en natuurlijke bewegingen. Verder is het natuurlijk heel belangrijk dat je haar er glanzend en gezond uitziet.

5x Opsteekkapsels om je door te laten inspireren

We zochten vijf opsteekkapsels voor je uit. Deze kapsels spotten we tijdens de Fashion Weeks onder de meest bekende influencers. Kijk maar eens wat jij ermee kunt.

#1 Nonchalante knot hoog op je hoofd

Een altijd-goed kapsel is de nonchalante knot hoog op je hoofd. Zo’n kapsel maakt jong want het is nu eenmaal zo dat opwaartse lijnen een verjongend effect hebben. Ga voor een korte slordige middenscheiding en creëer volume bovenop je hoofd. Zet je haar nonchalant en losjes vast. Trek een paar lokken rond je gezicht los voor het face framing effect. Dit verzacht je gezichtstrekken. Verder mogen er ook best wat lokjes uit je hoge knot opspringen.

#2 Losse knot achter op je hoofd

Kapsel trends. 5x Opsteekkapsels om je door te laten inspireren – Photo ADVERSUS

Wil je het topknot-effect dat soms een beetje huis-tuin-en-keuken-achtig aandoet voorkomen, zet je knot dan iets meer naar achteren toe vast. Voor meer beweging mag je de haarpunten laten uitsteken. Houd je wel van een klassiek kapsel laat het haar onder je knot in je nek dan wat opbollen.

#3 Opsteekkapsel met pony

Kapsel trends. 5x Opsteekkapsels om je door te laten inspireren – Photo ADVERSUS. Op deze foto Mary Leest

Opsteekkapsels laten zich geweldig goed combineren met een pony. We willen je nu niet overhalen om de schaar in je haar te zetten maar zo’n pony geeft je opsteekkapsel wel een extra twist mee. Zoals je ziet, mag je deze zomer je knot op zo ongeveer elke hoogte dragen. Influencer Mary Leest heeft er hier voor gekozen om hem bijna in de nek vast te zetten. Ook hier is de knot weer één en al springerige haartjes en zien we weer losse lokken bij de oren.

#4 Strak opsteekkapsel zonder pony

Kapsel trends. 5x Opsteekkapsels om je door te laten inspireren – Photo ADVERSUS. Op deze foto Mary Leest

Dezelfde Mary Leest spotten we met een sleek opsteekkapsel waarbij ze haar pony strak naar achteren had getrokken zodat die in het geheel niet zichtbaar meer was. Dit kapsel is super stylish. Voor een maximaal effect leg je elk haartje met een fijne kam en wat haarproduct op z’n plaats. Zet de knot – dit keer zonder rondwapperende piekjes en uitstekende haarpunten – met haarpinnen strak tegen het hoofd vast.

#5 Geraffineerde knot

Kapsel trends. 5x Opsteekkapsels om je door te laten inspireren – Photo Charlotte Mesman. Op deze foto Leonie Hanne

Voor een super geraffineerd effect draai je een lage paardenstaart heel strak rond totdat je allemaal rolletjes krijgt die je met haarspeldjes vastzet, zoals top influencer Leonie Hanne dat voor de modeshow van Fendi deed. Je kunt, net zoals Leonie, wat haarpunten laten uitwaaieren. De rest van het haar is strak naar achteren gebracht en met haarproduct heel glad om het hoofd gelegd.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw opsteekkapsel voor zomer 2023.

