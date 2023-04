Tijdens de lockdown hadden we alle tijd om onze huid te verzorgen maar nu is dat wel anders. Hier komt de skinimalism beauty trend in beeld.

Weinig tijd voor je beauty routine? Probeer de skinimalism trend

Alles verandert in de tijd en die veranderingen vragen steeds weer om aanpassingen. Een paar jaar geleden, tijdens de lockdown periodes bijvoorbeeld, hadden we alle tijd om onze huid te verzorgen, maar nu we weer helemaal opgeslokt worden door het leven en de dagelijkse (stressvolle) beslommeringen, komen we nog wel eens tijd te kort voor onze beauty routine. Deze verandering zien we ook in de beauty trends terug.

De tijd dringt, onze verplichtingen lijken zich op wonderbaarlijke manier te vermenigvuldigen en beautyroutine van negen tot elf huidverzorgingstappen, zoals die de afgelopen jaren dankzij de K-beauty trends (K staat voor Zuid-Koreaans) en TikTok populair was, is gewoon niet meer te doen. Geen wonder dat de beauty trends steeds meer neigen naar een nieuw concept: skin minimalism, ook wel afgekort tot ‘skinimalism’. Minimalisme in de huidverzorging.

We mogen al die stappen, al die lotions, serums en crèmes, al die potjes en tubetjes, terzijde schuiven en vervangen voor het minimale aan huidverzorgingsproducten. Kortom, we gaan voor een praktische aanpak, efficiënt en snel, die meer tijd overlaat voor andere dingen.

Het concept van skin minimalism zag het licht op – je raadt het al – TikTok en staat zo ongeveer haaks op de K-beauty routine met z’n vele stappen.

Wat is skin minimalism?

Skin minimalism staat, kort gezegd, voor minder huidverzorgingsproducten, maar dan wel voor producten die tegelijkertijd meerdere functies hebben. Deze producten zijn rijk aan werkzame stoffen die de huid gezond en mooi houden. Het aantal stappen is daardoor tot het minimale beperkt.

Maar skin minimalism staat ook voor een soort minimalisme als het op de ingrediënten van de producten aankomt. Die moeten zoveel mogelijk natuurlijk zijn. De focus ligt op de gezondheid van de huid.

Hoe ziet de skinimalism beauty routine eruit?

#1 Reiniging van de huid. Gebruik milde, niet agressieve reinigingsproducten.

#2 Hydrateer de huid met niet-vette producten die de huid laten ademen.

#3 Bescherm de huid. Smog, kou maar vooral ook de zon zijn vijanden van de huid. Gebruik producten met tenminste een UV-filter van 30 om je huid – elke dag – adequaat te beschermen.

Het concept is dus: minder producten, producten met meerdere functies en natuurlijke producten die geen agressieve chemische ingrediënten bevatten, en ook geen overbodige geurstoffen, maar milde producten die je huid op een delicate manier verzorgen en beschermen.

Staat jouw badkamer vol met ontelbare tubetjes en crèmes, overweeg dan eens de overstap naar een meer eenvoudige aanpak, waarbij het accent ligt op de kwaliteit van je huidverzorgingsproducten en niet op de hoeveelheid. De zoektocht naar geschikte producten voor jouw huid kan lang zijn maar het is de moeite waard. Reageert je huid niet goed op een product, stop er dan direct mee. Kom je er niet uit vraag dan advies aan een dermatoloog.