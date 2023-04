De korte kapsels voor zomer 2023 zijn choppy. Check de trends

De korte kapsels voor zomer 2023 zijn choppy. Check de nieuwste haartrends. Foto Charlotte Mesman

Pixie cuts zijn al sinds decennia een geliefde haarstijl en ook voor lente zomer 2023 gaan we deze korte kapsels volop zien. Pixie cuts met een vette knipoog naar de jaren ’70 domineren de haartrends voor dit seizoen. Choppy laagjes zijn een must. Soms zelfs wordt de pixie cut een korte shag. Zo zien de populairste korte kapsels voor zomer 2023 eruit.

Pixie cut met botte laagjes

De korte kapsels voor zomer 2023 zijn choppy. Check de nieuwste haartrends. Foto Charlotte Mesman

De pixie cut voor lente zomer 2023 is een pittig ding. Het is in botte laagjes geknipt waardoor je veel textuur krijgt. Ook bovenop het hoofd is het haar vrij kort waardoor het speels opspringt. Het haar aan de voorkant is net zoals de rest van de coupe bot en rafelig geknipt waardoor dit kapsel een moderne uitstraling krijgt.

Rafelige haarpony’s

De korte kapsels voor zomer 2023 zijn choppy. Check de nieuwste haartrends. Foto Charlotte Mesman

Door met de lengte van de laagjes te spelen kun je je pixie cut, samen met je kapper, personaliseren. Je kunt voor een heel korte pony kiezen zoals op de eerste foto maar je kunt de pony ook net iets langer laten. Let ook op de lokken rond de oren. Je kunt ze bot afknippen of kort en schuin opknippen zodat de oren helemaal vrij komen en je kapsel een wat androgyne uitstraling krijgt.

Mixie cuts

De korte kapsels voor zomer 2023 zijn choppy. Check de nieuwste haartrends. Foto Charlotte Mesman

De mixie cut is een pixie cut met mullet, haarmatje. Bij dit korte kapsel is het haar in de nek langer waardoor het wel heel seventies wordt. Je kunt dit kapsel met een langere pony combineren zodat alles mooi in balans is.

Pixie cut wordt korte shag

Pixie cut wordt korte shag. Check de nieuwste haartrends. Foto Charlotte Mesman

Helemaal seventies wordt je korte kapsel als alles lekker wild laat uitgroeien en voor een woelige textuur gaat. De lagen zijn langer en het haar bedekt de oren. Je pixie cut wordt een korte spannende shag. Ga voor matte haarproducten die je haar die doorleefde look geven.

Klassiek kort kapsel

Klassiek kort kapsel. Check de trends. Foto Charlotte Mesman

Vind je zo’n moderne pixie iets te veel van het goede en houd je meer van een klassiek hoofd, ga dan voor langere lagen die mooi in elkaar overvloeien, en voor wat langer maar niet uitgedund haar in je nek. Laat ook de lokken aan de voorkant lang zodat je ze in een middenscheiding of in een lange zijlok kunt dragen. In dit geval style je je haar met de föhn in een geraffineerde coupe zonder de wilde en woelige textuur van de sterke gelaagde pixie cut.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS