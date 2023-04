Trend alert. Deze jeans looks voor zomer 2023 zijn heel bijzonder

Over de jeans looks voor zomer 2023 kunnen we boeken vol schrijven. Denim is volgens ons de allergrootste trend voor dit seizoen

Deze jeans looks voor zomer 2023 zijn heel bijzonder. Foto Charlotte Mesman

Als je naar de modecollecties en streetstyle voor lente en zomer 2023 kijkt dan zul je ongewoon veel denim tegenkomen. Op zich is dat niet zo bijzonder. De mode gaat in golfbewegingen en regelmatig laait de jeans hype weer op. Maar wat ons verbaast, is dat het toch steeds weer anders is en dat de modehuizen maar ook de influencers met nieuwe dingen, creatieve vondsten of aparte combinaties blijven komen. We hebben drie jeans looks uit de streetstyle mode voor je die wel heel bijzonder zijn.

Deze looks zijn nu eens niet gebaseerd op een total denim look wat overigens dé manier is om spijkergoed dit seizoen te dragen, maar op spannende combinaties.

Afgeknipte spijkerbroek en balletcore stijl

Durf jij het aan om de schaar in je nette rechte spijkerbroek te zetten? Knip hem af tot net boven de kuit. Het kan heel spannende resultaten opleveren, zeker als je bijzondere combinaties legt zoals in de jeans look hierboven. De beenwarmers en pumps met afgeplatte neuzen geven deze look een balletcore twist mee (balletcore is een grote modetrend voor zomer 2023 – heb je al die satijnen balletschoenen al gezien?). De bruine kleur van de beenwarmers sluit aan bij de bruine blazer. Het is een vernieuwende look. Wie weet, komt die oude spijkerbroek dan toch nog van pas.

Superchic in denim tuinbroek

Dat een tuinbroek in spijkergoed ontzettend cool en chic kan zijn, bewijst deze streetstyle look. Het is echt een look om mee aan de slag te gaan. Let op de hooggesloten witte blouse onder de salopette, maar ook op de klassieke jas erover en de mocassins met zachtbruine sokken. Het is een combinatie waar wij nooit aan zouden hebben gedacht maar wel heel geslaagd is. Dus haal die tuinbroek maar weer te voorschijn.

Flitsende spijkerjurk met metallic cowboy laarzen

Houd je van een flitsende fashion look dan spreekt deze outfit je misschien aan. De strapless spijkerjurk is heel stijlvol gecombineerd met een frisblauwe overhemdblouse (een mode must voor dit seizoen). Het flitsende detail komt van de stoere metallic cowboy boots. En daarmee stuiten we weer op een modetrend, twee zelfs: metallics en cowboy boots. De vrolijke slingers in spijkergoed maken deze look wel heel origineel.

Bekijk de spijkergoed looks maar eens en laat je inspireren.

