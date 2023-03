Het haarmatje is volwassen geworden. Het ordinaire is eraf. De mixie cut, mullet pixie, is één van de grootste haartrends voor 2023

Kapseltrends 2023. Kort kapsel. Mixie cut. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor 2023 laten een vrij evenwichtig beeld zien. De halflange haarlengte staat (weer) op nummer 1 maar ook lang haar en korte kapsels zijn van de partij. Over die korte kapsels willen we je vandaag meer vertellen. Tijdens de Fashion Weeks zagen we volop modellen (maar ook andere modevakmensen en genodigden) met korte haarcoupes langskomen. We lichten een kort kapsel, de mixie cut, uit.

De mixie cut is één van de grootste haartrends voor 2023

De mixie cut – een samentrekking van mullet en pixie cut – is op dit moment trending. Het is een topper voor iedereen die van korte kapsels houdt maar dan wel met een vrouwelijke en moderne twist.

Eigenlijk zegt de naam mixie cut al alles. Dit korte kapsel heeft een korte pony en een lange achterkant. Het uitgedunde haarmatje van weleer krijgt in dit kapsel iets meer body en verliest daarmee zijn ordinaire karakter.

Wel zijn de moderne mixie cuts, die voor lente 2023, lekker choppy. Dus een choppy pony die eigenwijs over je voorhoofd danst en als het even kan ook en choppy of chunky achterkantje. In plaats van uitgedund en superlang is de ‘mat van 2023’ wat korter en onregelmatig geknipt.

Voor elk haartype

De moderne mixie cut doet het geweldig als je haar wat krul of slag heeft want de mixie cut van 2023 is nonchalant. Het is een wash-en-go hoofd waarbij de haartjes niet perfect in het gelid hoeven te liggen. Overigens mag dat natuurlijk wel. Ook als je supersteil haar hebt of van een geordende look die netheid en professionaliteit uitstraalt kom je met dit korte kapsel goed weg.

Bekijk onze kapselfoto maar eens. Zoals je ziet, kun je met zo’n kort kapsel alle kanten op. Je kunt de bangs zelfs opzij stylen en ook met de lengte van de bakkenbaarden spelen. Laat je fantasie gaan!

