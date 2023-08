De haartrends voor herfst winter 2023 2024? Laagjes en volume!

De haartrends voor herfst winter 2023 2024. Foto’s Charlotte Mesman

De afgelopen jaren hebben we een huge comeback van laagjes gezien. De kapsels stonden in het teken van Y2K, de late jaren ’90 en de vroege jaren 00. Think Jennifer Anistons bob kapsel maar ook shags en zelfs ruige wolf cuts. De haartrends voor herfst winter 2023 2024 laten een rustiger beeld zien maar van die laagjes en spannende volumes gaan we nog lang geen afscheid nemen. Laagjes, texturen, volumes. Het hoort er ook het komende seizoen allemaal bij.

De haarlengtes

Bob kapsel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Als we een winnende haarlengte zouden moeten aanwijzen, dan is dat – net zoals afgelopen jaren – nog steeds het bob kapsel. Halflang haar blijft superhip. Maar ook de andere haarlengtes doen in herfst winter 2023 2024 volop mee. Lange manen en pixie cuts zijn goed vertegenwoordigd. Voor elke haarlengte valt wel iets te zeggen. Overigens lijkt er wel een verband te bestaan tussen je lichaamslengte en je haarlengte:

Een vuistregel voor het vinden van een haarlengte die je optisch langer doet lijken, is: ga voor een haarlengte die evenredig is aan je lichaamslengte. Ben je klein, dan kom je goed weg met een kort kapsel, ben je lang, dan kun je ook heel goed lang haar hebben. Met andere woorden: XL haar maakt kleiner, een vlotte pixie cut maakt langer.

Interne laagjes

Bob kapsel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

We zeiden het al: het draait het komende seizoen allemaal om laagjes, texturen en volumes. Maar dan zonder dat het er al te dik bovenop ligt. Interne laagjes zijn zo ongeveer een must. Dit zijn laagjes die onzichtbaar zijn. Daarom worden ze ook wel ghost layers genoemd. Ze geven je haar volume en beweging zonder dat je er kortere lokken in ziet zitten.

Shags

Ook shags zijn weer populair maar ook hier geldt weer dat we het net even rustiger aandoen. Hier mag je de lengteverschillen wel zien maar het oogt allemaal wat klassieker. De invloed van de quiet luxury trend drukt ook hier zijn stempel.

Krullende bob kapsels

De haartrends voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Heb je krullend haar, dan is de bob dit seizoen helemaal jouw ding. Krullende bob kapsels zijn een van de hotste haartrends voor herfst winter 2023 2024. Het is hét moment om deze textuur eens helemaal tot zijn recht te laten komen.

Pittige pixie cuts

Pixie cut voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Fans van korte kapsels mogen hun hart ophalen aan de pittige pixie cuts die het het komende seizoen helemaal gaan maken. Overigens kun je met zo’n kort koppie alle kanten op. Het gaat erom je korte haar een eigen persoonlijke touch mee te geven. Maak er je signatuur van! Klik hier om meer pixie cuts te zien.

Kappershoofden en Barbiecore

Kappershoofden voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Heb je lang haar, haal dan de krultang maar te voorschijn. Kappershoofden gaan het helemaal maken en dat hebben we (ook) aan Barbie (lees: Margot Robbie) te danken. Goed verzorgen en mooi stylen dus.

Pony’s

Wat voor een haarlengte je ook kiest, een pony blijft een geliefd detail. Het is de ideale manier om je kapsel te updaten zonder er rigoureus de schaar in te zetten. Bedenk wel dat een pony om meer onderhoud en regelmatig bijknippen vraagt. Klik hier om meer over pony’s te lezen.

Zijscheiding

Halflang haar voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Een andere manier om je kapsel een instant update mee te geven, is de zijscheiding. Die is momenteel weer trending. Heb je al een zijscheiding, draag hem dan eens aan de andere kant of verleg hem een klein stukje om je haar te boosten.

Rood en boterblond

Zin om het nieuwe seizoen met een nieuwe haarkleur te beginnen? Weet dan dat de haarkleuren weer warmer worden en naar het rood neigen. Ook lichte kleuren gaan we zien zoals boterblond met een warme honingachtige ondertoon. En verder zijn donkere kleuren natuurlijk helemaal goed om de herfst en winter mee in te gaan. Ook daar houden we het warm en cozy. Denk aan chocoladekleuren.

