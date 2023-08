De mode voor herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s). Photo courtesy of Tod’s

Als er één mode collectie is die je in één oogopslag een idee geeft van de mode voor herfst winter 2023 2024 dan is het die van het Italiaanse modehuis Tod’s. Walter Chiapponi, het brein van het toonaangevende merk, stuurde minimalistische en geraffineerde looks de catwalk op. Ook hier zien we de invloeden van, we vallen in herhaling, de quiet luxury trend. Dit moet je weten!

Rustige kleuren

De mode voor herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s). Photo courtesy of Tod’s

De quiet luxury trend komt tot uitdrukking in de rustige modekleuren voor herfst winter 2023 2024: camel, zwart, wit, chocoladebruin tinten, olijfgroen, grijs, bleekgeel en – als enige felle kleur – hemelsblauw. Houd deze ingetogen kleuren in de gaten!

Ton sur ton

De mode voor herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s). Photo courtesy of Tod’s

Net zoals in veel andere mode collecties zijn de looks ook hier vaak in één en dezelfde kleur of kleurnuances uitgevoerd. Het accent ligt op de vormen.

Power shoulders

Grote, brede en boxy shoulders blijven een modetrend voor herfst winter 2023 2024. Deze modetrend is nooit echt in de straatmode doorgebroken. We zijn benieuwd of het deze winter gaat gebeuren (wij denken van niet).

Oversized op z’n retour

De schouders van blazers en winterjassen mogen dan nog XL robuust zijn, langzaam maar zien we extreme oversized vormen vervagen. Daar komen geen strakke maar wel scherpe silhouetten voor in de plaats.

De rechte minirok

De mode voor herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s). Photo courtesy of Tod’s

Een must-have die we op dit moment al volop in de streetstyle mode zien is de rechte minirok. In de mode collecties voor winter 2023 2024 is dit rokje één van de sterren. Een andere hoofdrolspeler is de kokerrok (en ook hier zie je de terugkeer van slankere silhouetten).

Lange winterjassen

De mode voor herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s). Photo courtesy of Tod’s

De winterjassen (volgens Tod’s) zijn zo lang dat je er de vloer mee kunt aanvegen. Er is geen gulden middenweg. Superlang of kort.

Zandloper figuur

Een opvallend silhouet dat we steeds vaker in de mode terugzien, is de zandloper. Tod’s showde verschillende blazers met ronde ‘heupen’.

Wespentaille

Brede ceintuurs komen terug. Het is gedaan met al die flodders. We gaan onze taille weer onderstrepen.

Schoenentrends voor herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s)

Schoenentrends herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s). Photo courtesy of Tod’s

Tod’s staat bekend om zijn schoenen. Dit zijn de schoenentrends voor herfst winter 2023 2024 die wij spotten:

Ballerina’s in teddy met leren bandje

Enkellaarsjes

Loafers

Pumps met hoge hak, bandjes en halfblote hiel, ook in teddy versie!

Veterschoenen met een soort creeperzolen.

Schoenentrends herfst winter 2023 2024 (volgens Tod’s). Photo courtesy of Tod’s

Ook hier zijn de kleuren: wit, crème, chocoladebruin, zwart.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe mode look.

