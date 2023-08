Met deze trench coats kun je het najaar stijlvol aan

Streetstyle mode in Kopenhagen. Trench coats. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Met alle onverwachte regenbuien die we deze zomer over ons uitgestort krijgen (in de herfst zal het er niet beter op worden), is de trench coat de ideale jas voor dit moment. Geen wonder dat we deze klassieker in de streetstyle mode van de Copenhagen Fashion Week steeds maar weer tegenkwamen.

Een trench coat draag je net zo goed over een zomerse outfit als over een herfstig lookje. Het is dan ook een jas waar je veel plezier van zult hebben. Hoewel het een uitgesproken klassieker is, kun je er toch super moderne looks mee creëren.

Trench coat met spijkerbroek

Streetstyle mode in Kopenhagen. Trench coat met spijkerbroek. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Eén van de meest relaxede maar ook stijlvolle combinaties is nog altijd de trench coat met daaronder een mooie spijkerbroek. Je kunt deze look deze leuk maken als je wilt.

Streetstyle mode in Kopenhagen. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Zo kun je met de keuze van je schoenen het geheel een bepaalde imprinting mee geven. Met hoge sandalen voeg je een vrouwelijk element toe. Met platte ballerina’s (een top schoenentrend voor herfst 2023) krijg je een stijlvol silhouet. Met sneakers of loafers ga je op sportief. Met cowboy boots (nog steeds hot) creëer je een pittige uitstraling.

Trench over een lange rok of jurk

Streetstyle mode in Kopenhagen. Trench coats. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Tijdens de Copenhagen Fashion Week zagen we ook trench coats over lange jurken of rokken. Bij regenachtig weer haal je er een paar stoere laarzen bij. Op die manier bied je plensbuien op een supercoole manier het hoofd.

Broek met sigarettenpijpen

Streetstyle mode in Kopenhagen. Trench coat met hoge col. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Een kledingstuk dat weer terug in beeld komt, is de broek met sigarettenpijpen. Want ja, langzaam maar zeker zien we toch wel een verschuiving van oversized naar wat meer gestroomlijnde silhouetten. Zo’n recht broekje doet het natuurlijk weer supergoed onder een trench coat. Haal er een ballerina met puntige neus bij voor een scherpe en moderne look.

Wat voor een trench coat?

Streetstyle mode in Kopenhagen. Trench coats. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Wat voor soort trench coats gaan we dragen? Daar kunnen we je een eenvoudig antwoord op geven: lang, wijd en in de klassieke (weer dat woord!) crème kleur. En juist deze karakteristieken maken dat je deze jas gewoon overal over kunt dragen!

Klik hier voor streetstyle mode voor de heren op ADVERSUS