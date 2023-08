Terug van zomervakantie. Tips om met nieuwe energie aan de slag te gaan 

Terug van zomervakantie

Het einde van de zomer. Zorgeloze, zonnige dagen gaan over naar de vaak onwelkome routine van werk of school. Deze overgangsperiode kan ontmoedigen en niet iedereen gaat er even goed mee om. Er zijn echter manieren om deze periode minder stressvol en leuker te maken. Hier zijn enkele praktische tips om je te helpen zonder (al te veel) problemen terug te keren van je zomervakantie. Zo ga je met nieuwe energie aan de slag.

Geleidelijke overgang

Wacht niet tot de laatste dag van de zomer om van de vakantiemodus over te schakelen naar de werk- of schoolmodus. Begin tenminste een week van tevoren met het geleidelijk veranderen van je routine. Als je tijdens de zomermaanden gewend bent geraakt om ’s avonds laat op te blijven (het is heel gewoon om ’s zomers laat naar bed te gaan), begin dan met het veranderen van de tijd waarop je naar bed gaat zodat het past in je school- of werkschema. Bijna alsof je je aanpast aan de nieuwe tijdzone na een intercontinentale vlucht. Deze langzame overgang kan je helpen om de schok van de verandering van tempo te vermijden en de eerste dag terug naar werk of school minder vermoeiend te maken.

Je gevoelens omarmen

Het is heel normaal dat je tegen het einde van de zomer te maken krijgt met gevoelens van angst, verdriet of de ongerustheid. Leer om die gevoelens te herkennen en accepteren. Het zijn natuurlijke en veel voorkomende gevoelens, die vaak ‘post-vakantie depressie’ worden genoemd. Deze emoties erkennen en omarmen is de eerste stap om ze te overwinnen. Als je je bijzonder down voelt, kun je overwegen om je tot een professional te wenden die je kan helpen om met deze negatieve gevoelens om te gaan.

(Re)organisatie

Een nieuw seizoen is een perfect moment om verbeteringen in je leven en je omgeving aan te brengen en een nieuwe start te maken. Reorganiseer je werk- of studieruimte aan. Maak je kamer of huis schoon, ruim op en organiseer. Als je studeert, zorg dan dat je tijdens al je studiemateriaal en andere benodigdheden bij elkaar hebt. Als je werkt, ruim dan je inbox op en werk je agenda bij. Als je alles op orde hebt, verminder je stress en begin je meteen goed.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl is heel belangrijk om deze overgangsfase aan te kunnen. Regelmatig bewegen, een uitgebalanceerd dieet en voldoende slaap kunnen een grote invloed hebben op je humeur en energieniveau. Laat de gezonde gewoonten die je tijdens de zomer hebt ontwikkeld niet los. Pas ze in plaats daarvan aan je nieuwe schema aan.

Duidelijke doelen stellen

Doelen stellen voor het komende school- of werkjaar kan je een gevoel van doelgerichtheid en motivatie geven. Of het nu gaat om het verbeteren van cijfers, het aanpakken van nieuwe projecten op het werk of persoonlijke ontwikkelingsdoelen zoals een betere balans tussen werk en privé, duidelijke en realistische doelen kunnen je helpen om je te concentreren en de toekomst met meer optimisme tegemoet te zien.

Mindfulness en me-time

Neem mindfulness technieken zoals meditatie of yoga op in je routine. Deze kunnen stress en angst verminderen, je concentratie verbeteren en een positieve mindset bevorderen. Laat verplichtingen je er niet van weerhouden om voor jezelf te zorgen. Plan regelmatig ‘tijd voor jezelf‘ in, of het nu gaat om het lezen van een boek, een wandeling of tijd doorbrengen met je dierbaren.

Positiviteit

Probeer positief te blijven. Denk terug aan de goede tijden tijdens de zomer, maar kijk ook uit naar de kansen en ervaringen die het nieuwe seizoen met zich meebrengt. Het is een tijd van groei, leren en nieuwe herinneringen maken.

De overgang van de ontspannen zomervakantie naar de gestructureerde routine van werk of school kan een uitdaging zijn. Maar met de juiste instelling en de juiste strategieën kun je dit proces soepeler en aangenamer laten verlopen. Onthoud dat het oké is om de zomer te missen, maar ook om de verandering en de kansen die het nieuwe seizoen met zich meebrengt te verwelkomen.

