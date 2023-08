Stel je ‘me-time’ veilig. 5 Gouden tips

Heb je nooit bij jezelf gedacht: ‘En nu is het genoeg! Nu wil ik niemand meer zien! Niet meer altijd aardig hoeven zijn. Niet meer rekening hoeven houden met anderen!‘? Waarschijnlijk wel.

Soms kunnen sociale verplichtingen, afspraken en uitjes met vrienden of vriendinnen – hoe leuk ook – net iets teveel worden. Als de pagina’s van onze agenda teveel afspraken gaan vertonen, dan komt er een moment waarop je het niet meer kunt opbrengen om weer die glimlach op je gezicht te toveren, je in je mooie jurk te hijsen en op weg te gaan… naar de zoveelste afspraak. Want niet alleen nemen afspraken en sociale verplichtingen veel tijd in beslag… Het is ook nog eens tijd die in mindering wordt gebracht op de tijd die je aan jezelf kunt besteden. En die tijd, ‘me-time‘ noemen de Amerikanen het, hebben we allemaal nodig.

Komt het bovenstaande jou bekend voor en heb je jezelf er al op betrapt dat je (steeds vaker) verzucht: ‘En nu is het genoeg!‘, dan hebben we een wijze raad voor je. Zorg er eens voor dat het werkelijk ‘genoeg’ is, dat je de deur die je altijd wagenwijd hebt opengezet voor vrienden, kennissen en collega’s, zachtjes even dichttrekt, al was het maar voor eventjes.

We weten zeker dat je ons tot nu toe kunt volgen, maar voor alle duidelijkheid hebben we een paar voorbeelden voor je. Om je geheugen even op te frissen en misschien ook om een gezonde woede in je op te wekken. Dan weet je precies waar we het over hebben, namelijk over: al die uitnodigingen voor etentjes buitenshuis (al weken geleden afgesproken natuurlijk) terwijl je juist heerlijk alleen thuis wilt blijven, over al die uitnodigingen voor weekendjes met vrienden (daar gaat je ‘me-time’), over al vrienden (hoe lief bedoeld ook) die zichzelf bij jouw thuis uitnodigen voor een kop koffie of – erger nog – voor een etentje, over al die uitnodigingen van bevriende paren om samen op vakantie te gaan, uitnodigingen… en nog eens uitnodigingen!!! En wat te denken van goedbedoelde raadgevingen van vrienden die beginnen met: ‘Je zou eigenlijk eens moeten…‘ en dan volgt er een restaurant dat je móet proberen, een boetiekje waar je absoluut naar toe moet, een wandeling die je móet maken (ook al weet iedereen dat je niet graag wandelt). Dat zijn zo van die dingen waar je haren recht van overeind gaan staan.

Hoe ontsnap je aan al deze sociale verplichtingen, aan een overvloed aan uitnodigingen en aan misschien wel goedbedoelde raadgevingen die je echter ervaart als een aanval op je privacy? We hebben een paar tips voor je. Gemakkelijk is het niet, maar het is het proberen waard.

1. Laat je nooit in een hoek drukken door degene die je uitnodigt. Word je uitgenodigd voor een etentje, een wandeling, een feestje… antwoord dan nooit onmiddellijk maar neem je tijd. Wees niet bang om onbeleefd te zijn. Een eerste reactie kan zijn: ‘Ik moet er even mijn agenda op nakijken‘ of ‘Ik kan waarschijnlijk niet, maar ik laat het je zo snel mogelijk weten‘. Dit zijn twee antwoorden die je altijd bij de hand hebt en die je kunt gebruiken zodra je het gevoel hebt dat je privacy of de ‘me-time’ die je aan jezelf had toebedacht in het gedrang komen. Deze antwoorden geven degene die je uitnodigt al direct het idee dat je wel eens niet op de uitnodiging zou kunnen ingaan, maar geven ook blijk van je interesse in de uitnodiging, zodat een afwijzing uiteindelijk niet al te hard zal aankomen. Terugbellen en afzeggen zal dus niet zo moeilijk zijn. En jouw avond blijft vrij…

2. Laat nooit zien hoeveel vrije tijd je ter beschikking hebt. Sommige personen zijn er ware experts in om beslag te leggen op elk minuutje van je vrije tijd. Ze dringen je persoonlijke sfeer van privacy en relax zonder pardon binnen. Terwijl vrije tijd nu juist iets heel persoonlijks en belangrijks is. En als mensen denken dat jouw vrije tijd ertoe dient om hun aangenaam bezig te houden… Nou, dan hebben ze het mis.

3. Zorg ervoor dat men niet begrijpt hoe je er financieel bijzit. Geef de mensen wat informatie en een rekensom is snel gemaakt. Je hebt de deur opnieuw opengezet voor invasies in je privacy. Want veel mensen scheppen er een waar genoegen in om je aan te zetten tot aankopen of tot het boeken van reizen waar je zelf nooit, maar dan ook nooit aan gedacht zou hebben. ‘Hij of zij kan het zich wel permitteren…‘ wordt er dan gedacht, en daar ga je! Je wordt opnieuw geleefd.

4. Zeg de waarheid. Probeer altijd eerlijk en direct te zijn en wees niet bang om een uitnodiging af te slaan met opgave van de ware reden. Vervang het ‘Ik kan niet want ik heb al een andere afspraak‘ eens door ‘Het spijt me, maar ik had gedacht vanavond alleen thuis te blijven om eens heerlijk te relaxen… Ik ben moe en niet in de stemming om mensen te zien‘. In het begin komen dergelijke reacties misschien wat hard en al te direct over. Het zal menigeen ergeren als je laat zien dat je jezelf en je eigen wensen op de eerste plaats stelt, maar langzaam zullen je vrienden, kennissen en familieleden hier wel aan wennen en uiteindelijk zullen ze je waarderen om je eerlijkheid. Want de keer dat je wél een uitnodiging aanneemt, weten ze dat je er voor honderd procent achterstaat en dat je enthousiast bent. En mocht iemand je directheid niet waarderen… dan is dat jammer voor hem of voor haar!

5. Tot slot nog het laatste. Vraag jezelf voordat je een uitnodiging accepteert altijd af: zou ik accepteren omdat ik dan ‘van het gezeur af ben‘ of omdat de uitnodiging mij echt plezier doet? Als je niet 100% overtuigd bent, weiger dan en stel zo je ‘ me-time’ veilig.