Dit zijn de modekleuren voor herfst winter 2023 2024

Modekleuren voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Fendi, Max Mara, Prada, Jil Sander, Stella McCartney

In de mode hebben we te maken met spannende een ommezwaai: na jarenlang alle kleuren van de regenboog gedragen en met elkaar gecombineerd te hebben, zien we een comeback van klassieke en rustige kleuren. Dit heeft alles te maken met de quiet luxury trend die de modekleuren voor herfst winter 2023 2024 sterk beïnvloedt.

Rustige kleuren

Neutrals en ton sur ton. Photo courtesy of Max Mara

Wat je je bij de quiet luxury trend moet voorstellen? In deze trend draait alles om kwaliteit, tijdloze modellen en draagbare, stijlvolle outfits. Minimalisme is het sleutelwoord. Je kunt je wel voorstellen dat bij zo’n modebeeld vooral rustige kleuren passen. Dat is precies wat we in de modekleuren voor herfst winter 2023 2024 gaan zien. Topkleuren zijn:

Zwart (zwart maakt een enorme comeback)

Wit (ja, ook voor de winter!)

Grijs (in alle nuances – fifity shades of grey, of misschien nog wel meer)

Donkerblauw (geen kleur is zo klassiek als deze)

Chocoladebruin

Beige, crème, camel en andere neutrals

Bosgroen

Rood topmodekleur voor herfst winter 2023 2024

Rood is dé modekleur van 2023. Photo courtesy of Jil Sander

Iedereen weet inmiddels dat Viva-Magenta-rood dé kleur van het jaar 2023 is. Dat voorspelde kleurspecialist Pantone en deze kleurvoorspelling is aan het uitkomen. Ook op de catwalk voor winter 2023 2024 was rood overvloedig aanwezig. Deze kleur geeft het ingetogen kleurenpalet voor het komende seizoen een onverwachte energie boost.

Roze (maar géén Barbiecore)

Bleekroze met neutrals. Photo courtesy of Prada

Een andere kleur waar we maar moeilijk afscheid is roze. Wel gaat de zoetsappige Barbie roze kleur deze winter plaatsmaken voor zachtere en soms ook warmere en vollere roze tinten met een vleugje perzik.

Paars

In lijn met de rode en roze modekleuren is paars. Ook deze kleur gaan we het komende seizoen volop dragen. Op de catwalks zagen we vooral diepe paarstinten met een stijlvolle quiet luxury twist.

Azuur en poederblauw

Naast de klassieke donkerblauwe kleur, een quiet luxury kleur bij uitstek, gaan we ook lichtere blauwtinten verwelkomen zoals – aldus het Pantone kleurreport – Blue Atoll, een tropische waterblauwe kleur, en Lacecap Hydrangea, een bloemig blauwe kleur met een poederige ondertoon.

Duurzaam groen

Groen bij Jil Sander. Photo courtesy of Jil Sander

Houd je van groen, dan kom je ook het komende seizoen aan je trekken. De groen tinten variëren van olijfgroen tot groengeel.

Geel en oranje

Hier en daar duiken in het kleurpalet ook onverwacht zonnige tinten op als geel en oranje, ook als kleuraccenten, bijvoorbeeld aan je voeten.

Pastels

En dan is er nog een hele reeks pastels: lila, bleekblauw, perzik. Lieve zachte sorbetkleuren die je met elkaar mag combineren.

Ton sur ton dé trend

Zoals je ziet, kun je met de modekleuren voor herfst winter 2023 2024 alle kanten op. Goed om te weten: total looks, dus ton sur ton, blijven een ding. Kies je lievelingskleur en draag ‘m van top tot teen voor een up-to-date modelook.

