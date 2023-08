Graaiflatie in de make-up. Mijn lievelingsfoundation 3x zo duur!

Zoektocht naar een nieuwe foundation

Al jaren gebruik ik deze foundation. Elke zes maanden koop ik hetzelfde product. Maar afgelopen maand kwam ik voor een onaangename verrassing te staan. Graaiflatie, en dan nog goed verborgen ook.

Mijn lievelingsfoundation uit de handel

Het begon allemaal met de ontdekking dat ‘mijn’ foundation uit de handel was gehaald. ‘We hebben het product verbeterd en er een nieuwe naam aan gegeven,’ vertelde de make-up artist bij de counter van het desbetreffende make-up merk dat ik maar niet met naam zal noemen. Ik vroeg of ik het vervangende product mocht zien in de kleur die ik altijd gebruik.

‘Oh nee, die kleurnummers gaan niet meer op. Ik zal je helpen de juiste kleur te vinden. Ga maar even zitten.’ Ik nam plaats voor één van de spiegel, stiekem ook wel een beetje blij dat ik zou worden opgemaakt.

‘Wat een droge huid. Daar moet ik eerst een hydraterend product op aanbrengen.’ De make-up artist rommelt tussen de tubetjes en potjes en brengt dan met een kwast een hydraterende crème aan.

‘Wat gebruik jij gewoonlijk?’ Ik haat dit soort vragen. Ze voelen als een examen waar ik toch nooit voor zal slagen, en mompel: ‘Iets vettigs om de droogheid tegen te gaan.’ ‘Maar nee, dan moet je juist geen vet gebruiken maar iets lichts en vochtinbrengends.’ Zie je wel. Weer gezakt.

‘Dan nu de foundation. Die kleur die je gebruikte, is niet goed. Die versterkt de rode ondertoon in je huid. Jij moet een product met een gelige ondertoon hebben die de roodheid eruit haalt.’ Alweer niet goed. Het lijkt erop dat er voor het vinden van de juiste foundation twee scholen zijn: 1. de kleur moet dezelfde ondertoon hebben als je huid, of 2. de kleur moet met je huid contrasteren en deze corrigeren. Ik heb altijd de eerste stroming gevolgd.

De make-up artist gaat met een gelige foundation aan de slag en het resultaat is, dat moet toegeven, opvallend mooi. Er gaat nog een poedertje overheen dat me van harte wordt aanbevolen. Ik fotografeer de naam en het nummer maar houd het vooralsnog bij de foundation die ongeveer dezelfde prijs heeft als mijn oude foundation maar mooi verpakt is met een doserend tuitje. ‘Lekker zuinig,’ zegt de make-up artist nog.

Graaiflatie

Inmiddels ben ik gewend aan mijn nieuwe foundation maar gisteren zag ik dat ik al meer dan de helft van het flacon heb gebruikt. Hoe kon dat? Ik pakte een mijn oude foundation erbij en zocht naar de hoeveelheid ml die maar moeilijk te vinden was. 40 ml. Toen de nieuwe. 12 ml. M.E.E.R D.A.N 3x Z.O W.E.I.N.I.G V.O.O.R D.E.Z.E.L.F.D.E P.R.I.J.S!

Niet vastroesten

Het drong tot me door dat het hoog tijd was geworden om uit te kijken naar een nieuw merk. Een historisch moment omdat ik al sinds dertig jaar geen andere merken heb gebruikt. Dagenlang zocht en vergeleek ik op internet soortgelijke producten voor een lievere prijs. Ook ontdekte ik dat er foundation match finders zijn waarop je de foundation die je gebruikt invoert en die dan met soortgelijke alternatieven in dezelfde tint komen. Op die manier kun je je foundation ook online kopen, iets wat ik deed.

Mijn nieuwe foundation – van een geheel ander merk – heb ik inmiddels in huis. De kleur is perfect en de textuur is supermooi, zoals de influencers op internet ook al zeiden. De prijs is de helft van mijn oude foundation (voor 40 ml).

Blijf bij!

Moraal van het verhaal: het is goed om trouw aan een make-up merk te blijven maar vergeet niet om ook rond te kijken.

Er is tegenwoordig zoveel gaande in de make-up wereld en ook de goedkopere merken komen met steeds geavanceerdere en geraffineerdere formules. Lees je in op internet, bekijk tutorials, maak gebruik van foundation finders, experimenteer. En have fun!

