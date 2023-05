Make-up trends zomer 2023. Spritz-oranje is het nieuwe goud

Zin in een zongekust tintje? Volgens de MAC Cosmetics make-up trends zomer 2023 is Spritz-oranje het nieuwe goud.

Bronzing make-up trends zomer 2023. Photo courtesy of MAC Cosmetics. Make-up artist: @baltasaroficial. Model: @gemadotcom

Elke zomer is in de make-up wel een bronzing trend te vinden, een make-up trend waarmee ons gezicht een warm zomers tintje meegeven. MAC Cosmetics ziet in de nieuwe make-up trends voor zomer 2023 twee subtrends terugkomen waarin een sunkissed huidje centraal staat: Culture Copper en Sunglazed. In deze trends gaat het allemaal om de kleur oranje, Sprit-oranje.

Baltasar González Pinel, Director of Make-up Artistry EMEA en Live Hovik, Director of Senior Artists EMEA van MAC Cosmetics vertellen ons meer de nieuwe bronzing trends:

Culture Copper: koper en Spritz-oranje op je huid

In Culture Copper draait het vooral om metallic oranje tinten en koper en verder zien we er andere kostbare metallics met een warme glans in terug zoals goud en brons. Maar koper staat in deze trend centraal.

De basiskleur van onze huid, legt Baltasar uit, is oranje. Of je nu licht of donker van huidskleur bent, de ondertoon van je huid is oranje. Daarom staat koper goed bij elk type huid. En als het om lichtreflecties gaat of om het weerkaatsen van licht op de huid, dan is er geen betere keuze dan metallics als koper, brons, champagne en goud, allemaal metallics die naar het oranje neigen.

Bronzing make-up trends zomer 2023. Photo courtesy of MAC Cosmetics. Make-up artist: @xabi_makeup. Model: @sara_mrtlla

Zoals je op de foto’s kunt zien, kun je spelen met alles wat licht reflecteert. Maar je kunt ook matte texturen gebruiken en daar oranjeachtige constructies mee maken in gele, oranje en perzikkleurige accenten. Het is bijna als het Spritz drankje. Fonkelingen met oranjeachtige kleurschakeringen.

Koperoranje is een heel mooie kleur als het gaat om het verfraaien van je zongetinte huidje. Of om het creëren van een zonnige tint. Een zonnig tintje is bruin, maar als je bruintinten combineert met oranje accenten en koper en goud, dan krijg je wel een heel mooie zomerse teint. En de techniek is heel simpel.

In de make-up looks op de foto’s, zegt Live Hovik, kun je heel goed zien hoe oranje tinten de natuurlijke huidskleur kunnen aanvullen. Het werkt echt op elke huidskleur. Oranje haalt de frisheid in je huid naar boven. Het doet echt aan dat vrolijke Spritz drankje denken. Spritz bij het zwembad. Voor een heerlijk frisse huid.

Bronzing make-up trends zomer 2023. Photo courtesy of MAC Cosmetics. Make-up artist: @vildefeste. Model: @gemadotcom

Qua technieken kun je meerdere kanten op, zo pakt Baltasar de draad weer op. Zo kun je voor smoking en blending gaan. Je brengt de kleuren overal – op de jukbeenderen als blush en op de oogleden – aan en vervaagt ze dan zodat je een soort halo-effect krijgt. Maar dit is geen nieuwe techniek. Wat wel nieuw is, is de concept van oranje als centrale kleur in het bronzing verhaal voor zomer 2023. Dat is de kern. Dat is waarom oranje het nieuwe goud is.

We hebben altijd goud als uitgangspunt voor een zomers tintje genomen, maar in de make-up trends voor zomer 2023 is het oranje.

Sunglazed: boterachtige huidjes met een zachtoranje gloed

Hiermee komen we bij de tweede bronzing make-up trend voor zomer 2023: Sunglazed. In die trend, vertelt Baltasar, draait het allemaal om de finishes, de texturen als het op bronzing aankomt. Overigens hoef je ook voor deze trend niet gebruind te zijn. Net zoals bij de Culture Copper make-up trend is je uitgangskleur oranje, maar dan nu heel zacht, en wat verder heel belangrijk is, is dat je huid er heel echt uitziet.

Volgens deze makeup-trend voor zomer 2023 ziet de huid er crèmeachtig, bijna boterachtig uit, maar niet vet. De glans vult her en der volumes op en maakt slanker daar waar je schaduw creëert. We gaan hier dus sculpten. Met de plaatsing van zachtoranje rond de ogen gaan we een soort bijna niet-waarneembaar masker creëren, als een soort honinglaagje, een amberlaagje. Daarmee krijg je dat glazed element met dat bijna boterachtige effect.

Bronzing make-up trends zomer 2023. Photo courtesy of MAC Cosmetics. Make-up artist: @baltasaroficial

Bekijk de foto van model Alejandro maar eens. We hebben daar een een soort filmpje, een subtiele sluier rond de ogen gecreëerd. Je ziet ook hoe echt, biologisch bijna, de huid eruit ziet. Je ziet het vocht in de huid zo ongeveer. We gaan dus voor minder poeder en voor meer crèmeachtige texturen. Eén van de beste producten om dit effect te creëren, is MAC Hyper Real Skin Canvas Balm. Het is één van de king products om dat niet-vette-maar-stralende-glanseffect op de huid te creëren.

Bronzing make-up trends zomer 2023. Photo courtesy of MAC Cosmetics. Make-up artist: @baltasaroficial, @cleoj.19

Dit soort producten, legt Live Hovik uit, laten de evolutie zien in de make-up sinds de jaren ’90, waar we het in de 90’s Nudes trend over hadden. Deze evolutie komt vooral in de producten tot uiting. We hebben nu make-up producten, ook als het op bronzing technieken aankomt, die enorm verfijnd zijn. Als je ze combineert met de laatste skin care technologie krijg je de meest realistische effecten, die heel flatterend zijn. Alsof je in de woestijn bent geweest en de zon je de hele dag heeft verwarmd.

Het is bijna als die Egyptische looks uit de jaren ’80, meent Baltasar, maar dan veel subtieler, transparanter. Dat maakt het modern. Sunglazed is een nieuw idee van bronzing, zachter maar wel met dat idee van warmte in je huid. De huid ziet er dus minder uit als canvas, als textiel maar veel menselijker. Je ziet het vocht in de huid en we gaan voor minder poeder en een meer satijnachtig effect.

Al deze ontwikkelingen zijn heel interessant, vindt Live, ook als je terugkijkt naar het afgelopen seizoen waar we die aristocratische look hadden met van die rozig aristocratische blosjes die van binnenuit leken te komen. In de make-up trends voor zomer 2023 zien we looks die meer beïnvloed zijn door de elementen van buitenaf, waar we blosjes van de zon krijgen, en van de elementen, de wind. Het is heel inspirerend om te zien hoe alles in beweging is. Hier gaat het er echt om om die zonnegodin in je naar boven te halen :-)

