Frisse bob kapsels zijn dé haartrend voor 2022

Kapseltrends winter 2022. Frisse bob kapsels. Backstage bij Sportmax. Model: Mila van Eeten (Nederland). Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2022 zijn gevarieerd en creatief. Aan de ene kant maakt het laagjeskapsel à la Rachel uit Friends een enorme comeback. Bob en vooral lob kapsels komen met volumes en texturen waardoor je haar één en al beweging en massa is. Voor dit soort kapsels heb je een vijfsterrenkapper nodig want alles draait om de haarsnit.

Kapseltrends 2022. Frisse bob kapsels. Backstage bij Sportmax. Model: Quinn Mora. Foto: Charlotte Mesman

Maar het kan ook eenvoudiger. De haartrends voor het nieuwe seizoen laten je de keuze. Want tegenover al die luxueuze en geconstrueerde kapsels staan heel eenvoudige maar frisse en jonge hoofden. Zoals korte kapsels met een rechttoe rechtaan haarsnit.

Kapseltrends winter 2022. Frisse bob kapsels. Backstage bij Sportmax. Model: Elisa Nijman (Nederland). Foto: Charlotte Mesman

Het bob kapsel dat op één lengte is geknipt, is nog steeds een topper (ook al worden de haarlengtes wel langer). Voor een vlotte look ga je voor kaaklengte. Deze lengte is nog steeds vrouwelijk maar staat ook sportief en jong.

Dit kapsel is vooral onder de modellen heel populair. Terecht, want in al zijn eenvoud straalt het stijl en klasse uit.

Kapseltrends 2022. Frisse bob kapsels. Backstage bij Sportmax. Model: Mila van Eeten (Nederland). Foto: Charlotte Mesman

Voordeel is ook dat je aan dit kapsel maar weinig werk hebt. Trek een middenscheiding, haal een borstel door je haar en klaar ben je! Lukt het je even niet om naar de kapper te gaan om het te laten bijknippen, dan is dat ook geen probleem want dit bob kapsel groeit gelijkmatig uit tot een lob kapsel. En daarmee ben je ook helemaal up-to-date.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Durf jij het aan?

