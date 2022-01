Deze ribfluwelen broeken maken hebberig

Modetrends 2022. Ribfluwelen broeken. Photo courtesy of Etro

Er zijn modetrends waar wij hier op de redactie ontzettend hebberig van worden. Een modetrend voor 2022 die ons doet watertanden van inspiratie is: de ribfluwelen broek. Tijdens het uitzoeken van de modefoto’s om jullie te laten zien wat we bedoelen, moesten we de verleiding te weerstaan om zo’n broekje gelijk maar even online aan te schaffen (tot nu toe is het ons gelukt ons te bedwingen).

Modetrends winter 2022. Ribfluwelen broeken. Streetstyle foto: Charlotte Mesman

Maar nu over die ribfluwelen broeken zelf. Op de catwalks voor winter 2021 2022 doken ze opeens weer op. Ribfluwelen broeken in seventies kleuren als oranje, bordeauxrood, bruin en groen. De modellen zijn recht met lange pijpen die over je schoenen vallen en een hoge taille.

Modetrends winter 2022. Ribfluwelen broeken. Photo courtesy of Etro

Deze broeken laten zich heel gemakkelijk dragen. Je kunt ze combineren met een leuke wintertrui en een beanie zoals bij Etro. Je kunt er ook een leren jasje op dragen. Of een truitje met daarover een blazer. Je mag zelfs helemaal op de seventies toer gaan zoals bij Dsquared2 waar een oranje ribbroek was gecombineerd met een shacket, een tricot truitje en een wollen spencer.

Modetrends winter 2022. Ribfluwelen broeken. Streetstyle foto: Charlotte Mesman

Klassiek, vintage, hippie of niet. Je kunt er alle kanten mee op. Deze broeken zijn stoer, trendy en geschikt voor alle leeftijden.

De extra twist zit ‘m echter in de schoenen die je eronder draagt. Een up-to-date combinatie leg je met een paar chunky mocassins. Deze optie is perfect voor naar je werk of als je niet zo piepjong meer bent. Ben je in je jonge jaren dan kun je er ook voor kiezen om een fashion statement te maken met een paar harige pantoffels eronder. Daarmee krijgt je look echt iets bijzonders.

Modetrends winter 2022. Ribfluwelen broeken. Streetstyle foto: Charlotte Mesman

Ook hier kun je weer twee kanten op. Je kunt voor een all-over seventies look gaan waarin die harige dingen aan je voeten perfect geïntegreerd zijn maar je kunt ook op de vrij klassieke toer gaan waarbij die pantoffels als een verrassing komen zodat je met contrasterende stijlen speelt, iets waar de fashionista’s geen genoeg van kunnen krijgen. De eerste optie is speels, de tweede optie is stijlvol. Kies maar wat bij jou past!

Modetrends 2022. Good to know: groene schoenen zijn stylish. Foto: Charlotte Mesman

Geen fan van mocassins of harige wintersloffen dan is er altijd nog de pittige, puntige pump. Die mag je deze winter letterlijk overal onder dragen. Ook onder de ribfluwelen broek doen ze het fantastisch.

Bekijk de foto’s maar eens en geef het toe: zo’n ribbroek inspireert tot koopkriebels!

