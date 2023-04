Gordijntjespony of rechte pony? Ontdek wat bij jou past

Haartrends 2023. De gordijntjespony. Foto Charlotte Mesman

De meest eenvoudige manier om van kapsel te veranderen zonder aan de haarlengte te komen, is: een pony laten knippen. Maar ook dat soms best eng. Zeker als je voor een rechte pony gaat, is er flink wat haar mee gemoeid. Twijfel je dan is een gordijntjespony een veilige oplossing.

De gordijntjespony

Volgens de hair stylisten is de gordijntjespony – curtain bangs – de meest flatterende pony. Deze pony zag in de jaren ’60 en ’70 het licht en werden populair dankzij actrices als Brigitte Bardot en Farah Fawcett (think Charlie’s Angels).

Gordijntjespony’s zijn pony’s die je met een scheiding draagt en het haar aan weerszijden richting de zijkant van je gezicht stylet. Dit soort pony’s zijn gewoonlijk langer en kunnen aan de zijkant naadloos overlopen in de rest van je haarlengte. De gordijntjespony sluit mooi aan bij de face framing haartrend voor 2023. Het haar van je pony omlijst als het ware je gezicht.

Is de gordijntjespony voor jou geschikt?

Haartrends 2023. De gordijntjespony met lange zijlokken (face framing). Foto Charlotte Mesman

Ja, de gordijntjespony staat bekend als de gemakkelijkste en meest flatterende pony die iedereen goed staat. Wel moet de vorm ervan worden afgestemd op jouw type gezicht.

Heb je een rond gezicht dan moet je pony in de lengte werken waardoor je gezicht slanker lijkt. Ga voor een niet al te dikke pony maar eerder voor wat dunne, piekerige plukjes zodat je voorhoofd nog goed zichtbaar is. Aan de zijkanten mag de pony wel wat meer gesloten en voller zijn zodat het haar deels over je jukbeenderen valt en rondingen verdoezelt.

dan moet je pony in de lengte werken waardoor je gezicht slanker lijkt. Ga voor een niet al te dikke pony maar eerder voor wat dunne, piekerige plukjes zodat je voorhoofd nog goed zichtbaar is. Aan de zijkanten mag de pony wel wat meer gesloten en voller zijn zodat het haar deels over je jukbeenderen valt en rondingen verdoezelt. Heb je vrij scherpe gelaatstrekken dan kun je die verzachten met een wat kortere pony met zachte lijnen. Denk hierbij ook aan de bottleneck pony die bij je wenkbrauwen zachte rondingen heeft.

De bottleneck pony is in het midden korter en minder vol en naar de zijkanten langer tot ongeveer op de hoogte van je jukbeenderen of net daaronder langer. De pony loopt in een soort boog over je voorhoofd waarvan de ronding ongeveer bij je ogen ligt. Het grote verschil met de klassieke gordijntjespony is dus dat de bottleneck fringe in het midden smaller en korter is terwijl de gordijntjespony recht is geknipt en op zijn hoogst aan de zijkanten van je gezicht wat langer is.

De lange rechte pony

Haartrends 2023. Lang haar met rechte pony. Foto Charlotte Mesman

Alternatief voor de gordijntjespony is de lange rechte pony. Hiermee maak je een enorm statement. Deze pony is vooral geschikt voor iedereen die een wat langer gezicht heeft. Heb je een rond gezicht en wil je je eraan wagen, ga dan voor een kortere versie. Bedenk wel dat de rechte pony het accent op je ogen legt en heel symmetrisch is waardoor onregelmatigheden in je gezicht kunnen worden geaccentueerd.

Haartrends 2023. Een gulden middenweg tussen curtain bangs en een rechte pony. Foto Charlotte Mesman

Op safe met gordijntjespony

Wil je op safe gaan dan is de gordijntjespony dus the way to go! Deze pony is enorm veelzijdig. Je stylet hem als je wilt zelfs helemaal weg. Deze pony is geschikt voor elke haartextuur, ook voor krullend haar. Dan ga je voor een krullende versie. Curtain bangs passen verder bij elke haarlengte en elk type haarstyling. Ze doen het heel goed bij glad en steil maar zijn ook bij een mooie blow-out. Bekijk onze foto’s maar eens en laat je inspireren.

