Trend alert. De lente vier je in een witte blouse

Het is een klassieker: de witte blouse. Maar voor lente zomer 2023 is het een mode must-have. Cooler dan ooit.

Modetrends lente zomer 2023. Onberispelijk witte blouse met zwart dasje. Foto Charlotte

Haal je witte blouses maar weer tevoorschijn. De witte blouse is een must-have voor lente zomer 2023. We gaan dit kledingstuk op verschillende manieren dragen. We hebben een paar streetstyle looks voor je om ideeën voor jouw eigen mode look van op te steken.

De statement blouse

Modetrends lente zomer 2023. Witte blouse op zwarte broek. Foto Charlotte Mesman

Optisch wit, lang of juist heel kort (cropped), maar vooral met een opvallend ontwerp. Pofmouwen en originele kragen maken hier vaak deel van uit. Zo’n statement blouse spreekt voor zich en kun je heel ingetogen combineren met een zwarte broek. Of met een wijde witte broek voor een up-to-date total white look.

De witte overhemdblouse als jurk

Wit overhemd als jurk. Foto Charlotte

Een andere manier om een lange witte blouse te dragen, is: als mini-jurk. Draag er hoge laarzen onder en je hebt een supercoole look. Je kunt hem verder verfraaien met bijvoorbeeld een donkere blazer of, zoals op onze streetstyle foto, met een spencer met zwarte pailletten.

Klassiek witte blouse met spijkergoed

Modetrends lente zomer 2023. Witte blouse onder strapless spijkerjurk. Foto Charlotte

De klassiek witte blouse laat zich waanzinnig goed combineren met spijkergoed. Dat kan van alles zijn: een wijde spijkerbroek, een lange spijkerrok, een minirok in denim, spijkershorts maar ook een strapless spijkerjurk.

Voor die ultieme influencer look moet je witte blouse onberispelijk zijn, optisch wit, gestreken en gesteven (!). Het kraagje draag je dit seizoen dichtgeknoopt tot aan het allerlaatste knoopje toe.

Glamour look

Onberispelijk witte blouse met zwart dasje. Foto Charlotte

Voor een pure glam look combineer je zwart met wit en ga je voor interessante volumes, proporties en snitten. Ga voor een witte blouse met strakke moderne lijnen en, als je durft, een kraag met punters. Draag er een zwart dasje bij, sla een zwarte blazer om je schouders, zet die zwarte bril op je neus. Als je wilt, kun je er nog een design korset bij halen zoals op onze streetstyle foto’s. Ga voor die VIP look!

Bohémien look

Modetrends lente zomer 2023. Seventies blouse met spijkerbroek. Foto Charlotte

Ben je meer een bohémien of retro type combineer je spijkerbroek of –rok dan met een romantische blouse met roesjes en een zachte vrouwelijke snit in een soepel vallend materiaal. De blouse mag in dit geval off-white zijn. Laat je lange haren wapperen en je hebt een heerlijke look waarmee je naar kantoor kunt maar net zo goed naar een muziekfestival. Wel even met juiste mode accessoires voor de juiste gelegenheid erbij halen!

Witte kraagjes

Modetrends lente zomer 2023. Witte kraagjes. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalk van Prada zagen we opvallend veel creaties met witte kraagjes. Je kunt je outfits – denk ook aan kleine zwarte jurkjes – dit seizoen heel gemakkelijk updaten met een los wit kraagje. En draag die witte blouse die je nog hebt hangen ook eens onder een vest, blazer of broekpak, iets wat je misschien in tijden niet hebt gedaan. Wel weer even dat kraagje goed stijven voor dat moderne, kraakheldere effect.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

