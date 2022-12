Zin in een nieuw kapsel? Bobkapsels zijn ook in 2023 weer helemaal cool. Maak je keuze. Het aantal bob cuts is enorm!

Dit zijn de bobkapsels volgens de haartrends voor 2023

De hoeveelheid bobkapsels die de afgelopen jaren de revue hebben zien passeren, is ongelofelijk groot. Het bob kapsel is de absolute winnaar en domineert ook de haartrends voor 2023.

Volgens de hair stylisten en trend watchers is het meest populaire bob kapsel een rechte haarsnit op kaaklengte (blunt cut). Deze bob is korter dan de meeste bob kapsels van de afgelopen seizoenen. Het is een kapsel dat zich gemakkelijk laat dragen en dat kan worden gecombineerd met een pony.

Maar er is nog een andere maxi haartrend die zegt dat je niet blindelings de kapseltrends moet volgen maar dat je je kapsel moet afstemmen op jouw persoon, op je eigen smaak, je levensstijl, de vorm van je gezicht. Hiermee komen alle bob kapsels van de afgelopen jaren weer in zicht. Want alles mag, aan jou de keuze. En die is groot!

We zetten de mooiste bob kapsels voor je op een rijtje. Je zult versteld staan van de vele varianten die er op dit halflange kapsels bestaan.

Bob kapsel op kaaklengte (blunt cut)

Zie ook: Dit zijn de top 10 kapseltrends en haarkleurtrends voor 2023 – Foto Charlotte Mesman

Dit bob kapsel is, we noemden het al, het meest populaire kapsel voor 2023. Het is kaarsrecht geknipt of volgt de kaaklijn waarbij het van voren net iets langer is dan van achteren. Dit kapsel wordt gewoonlijk met een middenscheiding gedragen.

Clavicut kapsel

De clavicut valt op de sleutelbeenderen, het is een long bob, en een anti-aging kapsel bij uitstek omdat het een niet meer zo strakke kaaklijn mooi verdoezelt en het gezicht verzacht. Het is bovendien de oplossing voor dames die geen afscheid willen nemen van hun lange haar maar het wel een beetje willen opfrissen. Weg futloos haar, weg gespleten haarpunten!

De French bob

De French bob vraagt om wat dikker haar en een artistieke spirit. Het is een korte bob – als ijkpunt voor de lengte wordt wel je mond aangehouden – heeft een shaggy feeling en wordt met een pony gedragen.

De Italian bob

De Italian bob is op één lengte geknipt en wordt met een middenscheiding gedragen. Deze bob was de afgelopen jaren enorm populair en lijkt verdacht veel op het bob kapsel dat we in 2023 volop gaan dragen, met dat verschil dat het langer is dan het bob kapsel op kaaklengte.

De boyfriend bob

De boyfriend bob. Foto Charlotte Mesman

De boyfriend bob, ook wel box bob, is geïnspireerd door de herenkapsels – ja, je leest het goed – herenkapsels uit de jaren ’90. Het is een vrij mannelijke snit met een cleane nek. Een soort Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’.

De bixie cut

De bixie houdt, de naam zegt het al, het midden tussen een bob en een pixie. We hebben het hier over pixie cut die net is langer is dan het klassieke pixie kapsel.

Mob en mixie

De mob (kun je het nog volgen?) is bob met een mullet, een nektapijtje. Ook die trend blijven we in 2023 zien. Het is dus een bob waarbij het haar in de nek langer is, en vaak ook wat uitgedund. Overigens bestaat er ook zoiets als een mixie: een pixie cut met mullet. Dit kapsel is dus korter dan de mob.

De airy bob

De airy bob

Een bob kapsel dat we een paar jaar geleden volop zagen langskomen, is de airy bob. Dit bob kapsel heeft vooral veel volume dankzij interne lagen en is mooi en luchtig gestyled. Het is een klassieker die het prachtig doet als je wat dikker haar hebt.

De butterfly cut

Twee in één kapsel bij Lanvin. Van achteren lang, van voren halflang. Foto Charlotte Mesman

Ben je gehecht aan je lange manen maar voel je je tegelijkertijd aangetrokken tot zo’n halflang kapsel, zo’n bob kapsel, dan komen de haartrends voor 2023 met een fantastische oplossing: een twee in één kapsel, ook wel butterfly cut genoemd, waarbij het haar van achteren lang is en van voren op kaaklijn lengte is geknipt. De voorste lokken kunnen gelaagd of juist heel recht zijn geknipt. Dit is een kapsel dat we in 2023 nog heel veel gaan zien. Je behoudt je lange haren, maar draag je het in een paardenstaart of knot dan ziet het eruit als een bob!

Klik hier voor de haartrends voor 2023 voor de heren