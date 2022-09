10x Anti-aging tips die rimpels kunnen voorkomen. Foto Charlotte Mesman backstage bij Maryling

De aandacht voor skincare is tegenwoordig enorm. Steeds jonger beginnen we aan actieve huidverzorging. Pro-actieve huidverzorging, dat is huidveroudering zoveel mogelijk voorkomen en vertragen, is tegenwoordig razendpopulair onder de jongeren. En de meeste rijpere vrouwen hebben wel een potje specifieke anti-aging crème in de badkamer staan.

Maar wat kun je nu precies doen om rimpels zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen? We hebben een aantal tips voor je, maar ook dingen die je beter niet kunt doen als je huid je lief is.

Ga voorzichtig met je huid om. TikTokkers gaan zo ver dat ze hun huid zelfs niet willen aanraken, tenzij het is om deze heel voorzichtig te reinigen of te behandelen. Voorkom in ieder geval wrijving. Ga nooit onbeschermd in de zon. Het klinkt afgezaagd maar de experts blijven erop hameren dat is één van de grootste boosdoeners, zo niet de grootste, is. Reinig je huid met milde producten. Slaap niet in je make-up! Reinigen is een sleutelwoord. Maak je huid ’s morgens en ’s avonds goed schoon. Slaap bij voorkeur niet op een katoenen kussenovertrek. Katoen is dan wel fris maar ook ruw. Dit zorgt voor wrijving. Het beste blijft nog altijd een zijden kussenovertrek. Breng je anti-aging crème tenminste een half uur voor het slapen gaan aan zodat je de crème niet aan je kussensloop verliest. Was je kussensloop regelmatig en met een mild wasmiddel, liefst zonder een geurtje of een wasverzachter. Deze chemische toevoegingen kunnen je huid irriteren. Blijf niet opgemaakt in huis blijven rondlopen. Verwijder je make-up zodra je de huisdeur achter je dichttrekt en niet meer van plan bent om je neus nog buiten de deur te steken. Als je wacht met afhalen totdat je naar bed gaat, loop je uren langer dan nodig met een niet-schone huid rond. Ga voor retinol. Retinol (een vitamine A derivaat). Retinol wordt wel het wondermiddel tegen anti-aging genoemd. Zover willen we misschien niet gaan, maar het is in ieder geval wel een kampioen. Volgens de experts mag (moet?) je dit werkzame stofje al vanaf je twintiger jaren in je huidverzorgingsroutine invoegen. Die routine moet bestaan uit: reinigen, het aanbrengen van een anti-aging crème op basis van retinol en vervolgens een hydraterende crème. Andere werkzame stoffen die antiveroudering zijn, zijn: vitamine A, E, F, het co-enzym Q10, alfahydrozuren (exfolianten). Vergeet de rest van je lichaam niet: vooral je hals, je decolleté maar ook je ellebogen, knieën en hielen. Maak er een goede gewoonte van om je lichaamshuid na elke douche te hydrateren. Hiermee komen we op punt 10: gebruik niet te heet maar ook niet te koud water. Lauwwarm water is het beste voor je huid.

Misschien ken je al deze tips en veelgemaakte fouten al maar toch is het soms goed ze weer eens op een rijtje te zien zodat we onze huid weer met frisse moed, liefde en vooral ook regelmaat verzorgen. Want af en toe je huid verwennen is niet voldoende. Als het op huidverzorging aankomt, hebben we levenslang :-)

