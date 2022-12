Wet looks zijn dé ultieme party kapsels voor de feesten 2022

Wet look hair is een maxi haartrend. Het zijn ultieme party kapsels voor de feesten 2022. Maar er is meer dat je met je haar kunt doen.

Wet look hair met school girl feeling bij Fendi. Party kapsels voor de feesten 2022. Photo courtesy of Fendi

Pak de catwalkfoto’s voor winter 2022 2023 erbij en je ziet het meteen: wet looks zijn een huge haartrend. Het zijn ultieme party looks die zich heel goed lenen voor Kerst en Oud-en-Nieuw. Meer er zijn nog meer dingen die je met je haar kunt doen. We zochten een paar spannende party kapsels voor de feesten 2022 voor je uit.

Waarom zou je voor een party kapsel gaan?

Maar eerst even dit. Je kunt je haar tijdens de feesten natuurlijk stylen zoals je dat iedere dag van het jaar doet, helemaal prima, maar het is ook een leuke gelegenheid om er eens creatief mee aan de slag te gaan. Met een party kapsel voel je je direct feestelijk en blij. Niet alleen omdat je eens een ander hoofd in de spiegel ziet maar ook omdat je jezelf toestaat om jezelf eens extra te vertroetelen, om lief te zijn voor jezelf, om jezelf mooi te maken, en voelen. Zorg dus dat je wat extra tijd voor jezelf vrijmaakt!

Party kapsels en haar ideeën voor de feesten 2022

Wet looks

Wet look kapsel bij Valentino. Party kapsels voor de feesten 2022. Photo courtesy of Valentino

We zeiden het al: wet looks zijn het ultieme party kapsel voor de feesten 2022. We zagen deze looks op belangrijke catwalks als Fendi en Valentino. Met wet looks kan je alle kanten op. Je kunt je haar heel sleek en glad stylen maar je kunt het ook natuurlijk houden. Het enige dat je nodig hebt, is een gel. Ga je voor een supergladde look zorg dan dat je ook een fijne kam bij de hand hebt.

Wet looks met los haar zijn hot, maar opsteekkapsels doen het ook goed. Ook hier heb je weer de keuze tussen strak en clean, bijvoorbeeld een ballerinaknot, of natuurlijk en gewild slordig. Een paar fonkelende oorbellen erbij en jij bent party proof.

Bonus van deze look? Het is dé oplossing als je geen tijd hebt om je haar te wassen en om bad hair days tegen te gaan.

Wet look kapsel bij Valentino. Party kapsels voor de feesten 2022. Photo courtesy of Valentino

Wil je de wet look lijn helemaal doortrekken, zoals bij Giambattista Valli, combineer je kapsel dan met een steamy skin look.

School girl looks

Kapsel met school girl look bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Een andere hair look die maar weinig tijd en energie vergt maar net even iets anders toevoegt, is de school girl look. Voor dit kapsel föhn je je haar met een ronde borstel zodat het een mooi volume krijgt en vervolgens zet je de voorste lokken met één (zijscheiding) of twee (middenscheiding) haarspeldjes vast. In plaats van speldjes kun je ook voor een haarband of diadeem kiezen, óf de voorste lokken met wat gel opzij brengen zoals bij Miu Miu. Je kunt deze school girl look ook combineren met een all-over wet look, zoals we dat bij Fendi zagen (zie de cover foto).

Vlechtkapsels en haar accessoires

Vlechtkapsel met diadeem bij Dior. Party kapsels voor de feesten 2022. Photo courtesy of Dior

Wil je nog een stap verder doen, experimenteer dan eens met het kapsel dat we bij Dior zagen: een super sleek kapsel met vlechtjes en diadeem. Vlecht de voorste haarlokken en zet ze achter op je hoofd vast. Ga voor een diadeem met een glittertje of fonkeltje voor het ultieme feestgevoel.

Boho kapsels

Boho kapsel op de catwalk van Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Voor de feesten 2022 gaan we vooral op chic maar je kunt het natuurlijk ook over een andere boeg gooien en voor een speelse, vrijgevochten boho look gaan. Daartoe föhn je je haar met diffuser voor een ultra natuurlijke look. Vervolgens maak je één of meerdere vlechten in de voorste lokken. Voor een feestelijke twist draai je om één van de vlechten een sjaaltje zoals bij Dsquared2.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de haartrends voor de heren